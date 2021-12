Igualdad y Cermi trabajan para evitar que se discrimine a mujeres discapacitadas

Laucirica señaló que la principal misión de su organización es «la defensa de los derechos de las personas discapacitadas». Manifestó que «hay un colectivo muy importante» de mujeres con discapacidad que sufren la discriminación en aspectos tan variados como el empleo, la violencia machista, los derechos, el conocimiento y la formación o la sexualidad, por ejemplo. Matizó que «la mujer discapacitada siempre está en el escalón más bajo».

Por esa razón, la presidenta de Cermi exigió ante los medios de comunicación que, «a partir de ahora, que no se tome decisión alguna sin tenernos en cuenta». Recordó que la discapacidad de estas ciudadanas puede ser de nacimiento o sobrevenida por algún accidente o lesión de cualquier tipo. Laucirica animó a los organismos públicos a «ponernos las pilas», con el objetivo de conocer, por ejemplo, las cifras de discapacitadas que sufren violencia de género por parte de parejas o exparejas. Y es que, hasta el momento, no existen dichas estadísticas específicas, como admitió ante los medios Kika Fumero. En opinión de la presidenta de Cermi, disponer de esa información y de otra en diversos ámbitos resulta fundamental «para poder trabajar».

La directora del Instituto Canario de Igualdad comentó que «llevamos desde antes de la pandemia trabajando» con Cermi para visibilizar la realidad y tratar de frenar las discriminaciones de estas personas. Pero, en esa línea, Fumero también dejó claro que, tras el inicio de la situación excepcional generada por el covid-19, también se han editado guías o vídeos que son «más accesibles, traducidos a una lectura fácil».

La representante del Ejecutivo autónomo destacó la importancia de tener una «mirada interseccional», pues existen mujeres que también son migrantes, discapacitadas, de diferentes edades, con diversos cuerpos, en el ámbito rural o en el urbano. Además, en líneas generales, admitió que la discapacidad debe ser una variable a tener en cuenta a partir de ahora en los estudios sobre la materia.

Además, la directora del Instituto Canario de Igualdad defiende que se ofrezca una formación profesional para la atención integral a este tipo de víctimas, por el elevado número de mujeres que sufren violencia machista o que, incluso, sufren su discapacidad, sobre todo auditiva o visual, a causa del ataque de su pareja o expareja.

Sandra Santana agradeció al ICI y a Kika Fumero el trato recibido y destacó que el acuerdo firmado ayer supone un «importante avance». Matizó que por el proyecto de colaboración «nos sentimos muy contentas y satisfechas, pues nos hará trabajar mucho mejor».

A juicio de Santana, al igual que expresó Laucirica, «lo principal es conocer los datos» en materia de «empleo, violencia de género o en el mundo rural». Desde el punto de vista de Santana, esa información de partida permitirá llevar a cabo acciones que redunden en «mejorar la calidad de vida» de dichas personas.

Al respecto, Kika Fumero prometió que en el 2022 por parte de su departamento se llevarán a cabo diagnósticos en todos esos campos para diseñar actuaciones diversas y políticas públicas.

El 27% de las asesinadas en 2019 tenía discapacidad

La directora del Instituto Canario de Igualdad explicó ayer a algunos medios de comunicación que no existen datos oficiales sobre el número de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género cada año. No obstante, Kika Fumero sí ofreció ayer una información relevante. En el transcurso del año 2019 fueron asesinadas 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, el 27 por ciento tenía algún tipo de discapacidad, física o intelectual, de nacimiento o sobrevenida a lo largo de su existencia. Desde el mencionado departamento del Gobierno autónomo se destaca tal porcentaje, puesto que las personas que tienen alguna discapacidad suponen el 9 por ciento de la población global en el país. «Por tanto, el 27 por ciento en feminicidios es bastante alto», aclaran desde el Instituto Canario de Igualdad. Pero, por ahora, no constan estadísticas en las que se reflejen las denuncias presentadas por mujeres con discapacidad que sufren agresiones psíquicas o físicas en el interior de su hogar o en la vía pública por parte de su pareja o expareja. Con esos interrogantes quieren acabar las representantes del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en el Archipiélago, de forma concreta su presidenta y la portavoz de la Comisión de Igualdad. En estos casos, consideran que son víctimas por ser mujeres y por tener algún tipo de discapacidad.