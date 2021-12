Pescadores intrépidos en el Cantábrico enfurecido: así se faena en pleno temporal

El fuerte temporal marítimo que desde comienzos de esta semana mantiene amarrada la flota asturiana no ha detenido la actividad de un tipo de barcos –los palangreros comunitarios– cuyas tripulaciones desafían las inclemencias meteorológicas para que no falten en las mesas asturianas especies codiciadas en estas fechas navideñas como la merluza. Es el caso de los marineros a bordo del 'Siempre Baluarte', un barco con base en Cudillero que vende sus capturas en la rula de Avilés, en Asturias, y cuyo armador y patrón, Guillermo Busto, no pierde la ocasión de poner en contraste la épica de su oficio y el beneficio obtenido por quince días jugándose el pellejo en la mar: “Hemos vendido las merluzas pescadas en dos semanas a una media de 7 euros el kilo, un precio bastante mejor de lo habitual y que aún así infravalora el producto habida cuenta de que la Navidad está a la vuelta de la esquina y toda la flota litoral está parada por el mal tiempo”.

El patrón opone a las teóricas ganancias por ventas la carestía del gasoil y demás suministros, el coste de mantenimiento del barco (víctima hace poco de una avería) y el pago de un sinfín de facturas que se amontonan al llegar a tierra. “Frente a esto, el pescado sigue valiendo lo mismo que hace 25 años”, protesta Busto. Pero los intrépidos pescadores vuelven una y otra vez al mar con aparente desprecio al estado del mismo para volver a empezar otra marea. “Vivimos de esto, qué le vamos a hacer”, se resigna el armador. El “Siempre Baluarte” es el protagonista de un vídeo que ha elaborado la rula de Avilés para exaltar el sacrificio de las gentes pescadoras. En el documento, grabado a 70 millas de la costa en su viaje de vuelta de aguas de Francia, se ve al barco zarandeado por fuerte oleaje en medio de montañas de agua. Y así, entre golpes de ola, pasan las horas y los días los pescadores cuando arrecia el temporal. “Volveremos en dos semanas con merluzas para Nochebuena; a ver a qué precio las vendemos”, se despide el patrón antes de poner proa de nuevo al mar enfurecido.