Un dinosaurio cansado de luchar y ataviado con elementos de cocinero y una muñeca que no quiere continuar colocada en un pasillo rosa de la tienda sino que prefiere los deportes son los protagonistas de la nueva campaña de igualdad en los juguetes lanzada por el Instituto Canario de Igualdad.

Como viene siendo habitual en estas fiestas, el departamento del Gobierno de Canarias aprovecha para promover un uso no sexista de los juguetes y se dirige en esta ocasión a las empresas. En esta ocasión, el ICI ha elegido un dinosaurio y una muñeca como emisores del mensaje: se rebelan a los tópicos y hacen un llamamiento para reivindicar la libertada de diversión.

Según informa el Instituto en un comunicado, con motivo de las fiestas navideñas y el incremento de ventas de juguetes, lanza una campaña de sensibilización sobre la importancia de ofrecer juguetes no sexistas. “Por una venta sin estereotipos, defendamos la libertad de diversión” es el lema de los anuncios que se difundirán en radios, televisión, medios digitales y redes sociales a lo largo del mes de diciembre.

Como explica la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, “en esta ocasión la campaña habitual del ICI por estas fechas, va dirigida a empresas y distribuidoras con el objetivo de que se genere el compromiso de cambiar desde la base, y el peso no recaiga únicamente en las familias que compran los juguetes”.

“Es hora de impulsar la reflexión -ahonda Kika Fumero-, no solo entre las personas que compran, como hemos hecho hasta ahora, sino también entre quienes fabrican los juguetes; quienes establecen tasas rosas para encarecer juguetes destinados a niñas y marcados de estereotipos; y quienes deciden cómo se colocan en las estanterías de las tiendas y los distribuyen en pasillos rosas o azules. Desde las empresas se debe dar un paso al frente para cambiar esa mirada sexista que ya, desde el mismo juego, marca itinerarios de desigualdad en la infancia así como en la asignación de roles”.