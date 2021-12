Francisco Vera busca aliados en Arona para luchar contra el cambio climático

El joven activista medioambiental Francisco Vera solicitó la ayuda de los menores de Arona, y de Canarias, para continuar con su lucha contra el cambio climático. El colombiano de 12 años participó en una de las actividades de la nueva edición del festival Arona SOS Atlántico y protagonizó un encuentro con estudiantes de Primaria de los CEIP Luis Álvarez Cruz de Las Galletas, El Fraile, Buzanada y La Estrella de las Rosas en el Auditorio Infanta Leonor donde, además de ser nombrado embajador del festival en el mundo, recibió el Premio Arona SOS Atlántico 2021.

Fundador hace dos años del movimiento Guardianes por la Vida, el joven activista ha sido capaz de movilizar a centenares de niños en su país a favor de la defensa del medioambiente y, con tan solo 12 años, ha participado en la Cumbre contra el Cambio Climático en Glasgow. El joven lamentó que «la voz de los niños nunca ha sido incluida en la agenda mundial y por eso es tan importante luchar para que todos nosotros seamos escuchados».

Vera pasará cerca de una semana en Canarias y visitará, además de Tenerife, Lanzarote y La Gomera. Explicó ante los alumnos congregados en Arona que «crecí rodeado de un espacio muy hermoso, mi pueblo de Colombia, y eso influyó en mi visión del mundo, así como mi familia, que es un pilar fundamental, porque mi madre y mi tía son animalistas». Así, el joven ha llegado a Canarias con el objetivo de crear aquí nuevos guardianes por la vida. Para ello, explicó, no hace falta aportar ninguna cantidad de dinero: «Solo les pido que creen conciencia, recojan la basura, se unan incluso a otras organizaciones, analicen lo que consumimos, limiten su consumo de carne y coman más vegetales, siembren y obtengan su propio compost. Es así como podremos ayudar al planeta».

Una gran crisis

El joven Francisco Vera expresó que llegaba a Tenerife «en representación de la voz de los niños y de los jóvenes de todo el mundo» con el objetivo de «conocer la Isla para empezar a amarla». En este sentido, reconoció que no le costaría querer a la tierra canaria puesto que «se parece mucho a Colombia y también es una tierra muy rica». Comenzó su intervención ante el alumnado de Arona hablando sobre la II Guerra Mundial, «un acontecimiento devastador con más de 60 millones de muertes, algo que no se puede volver a repetir». Sin embargo, alertó de que la crisis sanitaria, climática y social que vive el planeta en la actualidad «es casi tan grave como la que se vivió durante la guerra», por lo que llamó a «abrir los ojos» ante la situación actual para preservar «un planeta único y maravilloso». En este punto, Francisco Vera enumeró las bondades de su país, Colombia, «que es el segundo país más diverso del planeta, que cuenta con una parte del Amazonas, con dos océanos, corredores de ballenas y delfines rosados y con parte de la cordillera de los Andes». «Mi deber es difundir esa biodiversidad y el deber de ustedes es mostrar la diversidad natural que existe en Canarias», sentenció.

Vera recordó al joven público congregado en Arona que «tenemos una voz y una ciudadanía que ejercer» y animó a los alumnos a convertirse en auténticos influencers para «influir en sus familias, amigos o en el colegio, siempre con una intención a favor de la vida». De este modo, pidió ayuda a los jóvenes tinerfeños para que le ayuden en la tarea de «dar a conocer la crisis que sufrimos, pero también la riqueza con la que contamos en nuestro planeta». «Somos un punto pálido y azul repleto de vida y de cosas maravillosas, y por eso hay que cuidar la vida que tenemos acá y debemos hacernos responsables de la vida porque no existe un planeta b», alertó el pequeño activista quien reclamó «políticas por parte de los gobiernos que incluyan la voz de los niños» porque «cada uno de nosotros puede aportar su grano de arena para construir una sociedad basada en el respeto y la empatía por la naturaleza».

El joven colombiano no es amigo de las fronteras y, de hecho, animó a construir «puentes para poder trabajar de forma unida con niños de otros países» en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, expresó que «debemos pensar en el mundo como uno solo porque el cambio climático no entiende de estos límites» y precisó que no se trata de un proceso que solo afecte a la naturaleza, sino también a la sociedad: «El desarrollo solo nos beneficia a nosotros, y además no a todos los seres humanos, por lo que debemos centrarnos en caminar a favor de la vida y de la cultura».

En este punto recordó una cita de la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes, quien dijo: «El territorio de la cultura son las emociones». Animó así a «construir una sociedad que tenga en cuenta la cultura y las emociones que hay dentro de las expresiones artísticas» y lanzó un mensaje de optimismo porque «juntos podemos transformar y cambiar la sociedad para ponerla a favor de la vida y el medioambiente, porque el planeta ya no espera».

Agradecimiento

El alcalde de Arona, José Julián Mena, explicó que «es importante» que Vera visite la Isla para también dar a conocer Arona SOS Atlántico en toda España. «Queremos enseñarle nuestro municipio porque la sostenibilidad, los proyectos respetuosos con el medioambiente y preservar nuestra riqueza natural son nuestros compromisos», explicó el regidor antes del encuentro con los alumnos a los que remarcó que «el factor generacional» en la lucha contra el cambio climático «es muy importante, y por eso Francisco se ha convertido en un referente».

Por su parte, el codirector del festival SOS Atlántico, Martín Rivero, resaltó la «apretada agenda» del joven de 12 años, por lo que añadió que era «un honor» que Vera haya podido visitar Canarias estos días. «Este año, el festival da un paso adelante con la presencia de Vera para convertiste un la referencia atlántica de la lucha por la sostenibilidad», expresó el codirector del encuentro, quien hizo hincapié en «la trascendencia» del hecho de que el joven defensor medioambiental, «un pequeño gigante», haya recalado en el Archipiélago.

El joven colombiano Francisco Vera concluyó su intervención interpelando a aquellos que aún cuestionan la existencia del cambio climático y les dijo: «Aunque no fuera verdad, aunque no fuera algo tan grave, tenemos que cuidar el planeta que tenemos de todas formas».