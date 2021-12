Ana Mengibar: «Seguimos casi igual que hace treinta años»

La presidenta del colectivo a favor de la discapacidad Queremos Movernos, Ana Mengibar, recuerda que, hace más de seis años, se celebró una protesta en Tenerife en la que el lema fue: «Estamos aquí y seguimos igual». Cree que la consigna resulta válida todavía, pues «casi estamos igual que hace treinta años». Para Mengibar, «Canarias sigue suspendiendo en atención a las personas discapacitadas y lo hace, además, con un muy deficiente». Entre otras cosas, la portavoz de dicha entidad aclara que resulta necesaria «la accesibilidad universal» y, por ejemplo, en el ámbito educativo, «existen barreras físicas, sensoriales, comunicativas y académicas». Sobre este último campo, apunta que «muchos chicos no pueden culminar su formación, pues hay centros a los que no pueden entrar», pero donde tampoco cuentan con adaptaciones para facilitar su aprendizaje. Y, sin esa educación y capacitación, el desarrollo profesional y social de estos ciudadanos se vuelve mucho más difícil y complejo.

Aclara Ana Mengibar que, en la vida cotidiana, también tienen barreras para acceder a la cultura, pues, unas veces, los discapacitados no pueden entrar en salas culturales y, otras, carecen de ayuda para descubrir la actividad que se desarrolla en el interior. Y ese olvido institucional también se produce a la hora de practicar deporte. Según la perspectiva de Mengibar, la oferta de deporte adaptado «es mínima, por no decir nula; ni siquiera de deporte inclusivo». La representante de Queremos Movernos considera que la practica de alguna modalidad deportiva se limita, casi siempre, a quienes forman parte de algunos clubes.

En el ámbito de los destinos turísticos, manifiesta que «no se produce una apuesta decidida por concebir guías sobre zonas accesibles». Según Mengibar, con el clima existente en el Archipiélago, se debe pensar en el mercado de los turistas discapacitados, que en muchas ocasiones vienen acompañados por otras personas, y que, al menos en varios países nórdicos, poseen un poder adquisitivo medio-alto.

Según la entidad: «Los vehículos de movilidad personal se han convertido en un nuevo problema»

Otras carencias significativas se registran, a juicio de la presidenta de la citada entidad, en la sanidad pública, «donde todavía hay barreras por eliminar». Como ejemplo, menciona que en algunos centros de salud los baños no están adaptados para las personas discapacitadas, no existen camillas articuladas ni tampoco grúas para pasar a estos usuarios entre sus sillas de ruedas y las camillas. Afirma Mengibar que en casi todos los municipios «no se cuida que los espacios públicos urbanizados los podamos usar todos, al poner un mobiliario urbano que no cumple la norma y tampoco se ubica en los lugares correctos».

Y no se olvida de «un nuevo problema, como son los vehículos de movilidad personal, que se dejan en cualquier sitio». De hecho, Queremos Movernos ha iniciado una campaña en Twitter para denunciar con fotos las conductas irresponsables de algunos usuarios. Sobre esos elementos, dice que «nacen al amparo de los criterios de la sostenibilidad, pero nada más lejos de la realidad, porque impiden la movilidad de un gran número de personas, como mayores, discapacitados o todos aquellos que están convalecientes de una enfermedad o de una intervención quirúrgica, o bien tienen una pierna escayolada».

Además, opina que «no hay oferta de ocio ni de respiro familiar; en Canarias nadie cuida al cuidador, o muchas personas mueren sin haber recibido, tres o cuatro años después de solicitarlas, las ayudas necesarias para acabar sus días con calidad de vida». Desde su perspectiva, «el 3 de diciembre no tenemos nada que celebrar». Para Mengibar, «las administraciones en Canarias están ancladas en la prehistoria en cuanto a atención a la discapacidad y lo peor es que no existe compromiso político para que la situación cambie; tenemos unos políticos, técnicos y funcionarios mediocres».

«Empezamos a desesperar»

En cuanto a la presencia de nuevos partidos en el Gobierno canario, Mengibar señala que «albergamos esperanzas y nos ilusionamos cuando se formalizó el Pacto de las Flores, pero seguimos igual». Pero admite que el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, «nos ha atendido en alguna reclamación de forma excelente». Apunta la presidenta de Queremos Movernos que «somos conscientes de la situación horrorosa heredada, pero empezamos a desesperar».