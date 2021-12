La nueva ley de tráfico eliminará previsiblemente la posibilidad que tienen ahora los vehículos de rebasar en 20 km/h el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales, una vez que el Congreso de luz verde esta noche al proyecto que, además, aumenta los puntos a detraer ante determinados comportamientos al volante.

A falta de la votación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja, que se producirá a última hora de la tarde, fuentes parlamentarias consultadas por Efe dan por sentado que el texto final incorporará esa prohibición, a la que PP y Vox se han opuesto abiertamente durante el debate.

La eliminación del margen para adelantar en esas carreteras (aquellas que tienen un único carril por sentido de circulación) incluida en el proyecto de reforma de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que aprobó el Gobierno el pasado 16 de marzo, ha sido uno de los aspectos más polémicos durante su tramitación parlamentaria.

Críticas de PP y Vox

Tanto PP como Vox han criticado la eliminación del margen de 20 km/h en los adelantamientos porque se incrementa el riesgo de accidente al aumentar el tiempo en el que se realiza la maniobra y la distancia recorrida, en contra del criterio del Gobierno que defiende la medida porque en esas vías se producen el 70 % de las víctimas mortales, sobre todo por choques frontales.

Así, Oscar Gamazo, del grupo popular, ha criticado el afán recaudatorio del Gobierno con esta medida, que ha calificado de "inmoral" e "irresponsable", a la vez que ha considerado que la seguridad vial debe ser una política de Estado, que "requiere grandes consensos", lo que, a su juicio, es "difícil" de lograr "con aquellos que cambian de criterio "constantemente" y "anteponen otros intereses".

El diputado de Vox José Francisco Alcaraz ha advertido de que, según datos de los expertos, es un "error" aumentar el recorrido y multiplicar por tres el tiempo del adelantamiento, ya que pone en riesgo a los conductores, y ha denunciado que el objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) es "cobrar con los radares de tramo".

Desde el grupo socialista, el diputado José Carlos Durán ha defendido la medida y, tras admitir que "no es agradable" decirle a alguien que tiene prisa que no puede correr, ha subrayado que "no es una ley que da votos" pero "salva vidas".