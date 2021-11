Amós García: «Creo que las vacunas nos protegerán también de la ómicron»

La variante ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, inquieta al mundo y a los expertos por su rápida expansión. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que este nuevo linaje del SARS-CoV-2, que cuenta con una treintena de mutaciones en la proteína de la espícula, puede ser más contagioso, pero aún se desconoce si puede resistir a las vacunas que se encuentran disponibles en la actualidad. No obstante, a juicio del jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, esto último es poco probable. «Previsiblemente, cada mutación que surge suele ser más contagiosa, pero eso no quiere decir que sea más grave o que no sea sensible a las vacunas. En mi opinión, creo que las vacunas van a protegernos también de esta variante y, si no lo hicieran, podrían adaptarse a esta», apunta el facultativo.

Pero, ¿esto se traduciría en la necesidad de revacunar a toda la población diana? El experto es contundente al respecto. «Habría que revacunar, al menos, a la población más vulnerable. Sin embargo, veo muy complicado que nos encontremos en un escenario de estas características». Cabe resaltar que el servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid confirmó ayer el primer caso de esta cepa en el territorio nacional. Según informó el centro, se trata de un viajero procedente de Sudáfrica que se encuentra en buen estado. Además, Cataluña registró dos casos sospechosos que se encuentran en estudio y que corresponden a dos viajeros que venían del mismo país. Madrid registra el primer caso de la variante ómicron en España y Cataluña estudia otros dos posibles Portugal también se sumó este lunes al listado de naciones que cuentan con pacientes aquejados de la nueva variante del SARS-CoV-2. Otros países europeos que ya han diagnosticado cuadros vinculados a esta cepa son Bélgica, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania Países Bajos, Austria, Reino Unido y República Checa. «Ómicron está evidenciando dos situaciones claras. Por un lado, que los países desarrollados estamos gestionando entre el 70 y el 75% del total de vacunas disponibles, lo que hace que en los países en vías de desarrollo, sobre todo en los del continente africano, la vacunación sea una utopía. Por otro, que esta variante nos debe colocar en una situación de alerta y no de alarma», determina Amós García, quien no duda en afirmar que el nuevo linaje del virus llegará a Canarias. «No se puede impedir que un microorganismo de estas características llegue a nuestras islas», apostilla. Ante esto, el doctor llama a la reflexión para potenciar la inoculación en las naciones menos desarrolladas. «Si dejamos países sin vacunar, el virus seguirá mutando y se irá haciendo más fuerte. Además, exigir los mismos derechos para todos los ciudadanos es una cuestión de justicia», reivindica. «Si dejamos países sin vacunar, el virus seguirá mutando», advierte el epidemiólogo Hay que señalar que la OMS alertó este lunes de que el riesgo que plantea globalmente la variante ómicron es «muy alto». «Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es alto», refleja la Organización en un informe sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2. «Puede haber nuevas olas de Covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran», recoge el mismo documento. Luis Serra llama a la calma El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz del Comité Científico de Expertos que asesora al Gobierno de Canarias en el manejo de esta crisis sanitaria, Luis Serra Majem, envió ayer un mensaje para tranquilizar a la comunidad universitaria ante la circulación de la variante Ómicron. «La comunidad universitaria tiene que saber que vamos a adoptar las medidas más adecuadas en función de cómo evolucione la pandemia, de acuerdo con las recomendaciones del Gobierno de Canarias, el Comité Científico y los distintos estamentos de esta Universidad, empezando por la Gerencia. Hoy por hoy no hay motivos de alarma para pensar que esta variante pueda ser más grave, más bien todo lo contrario, y ni siquiera sabemos si va a ser resistente a las vacunas», señala. «Suponiendo que pudiera haber una cierta resistencia a las vacunas de esta nueva variante, pueden estar convencidos de que en pocas semanas o meses tendremos las vacunas adaptadas a la misma», agrega el rector de la institución educativa .