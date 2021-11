El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha presentado este viernes NEOS, una "alternativa cultural" basada en los fundamentos cristianos como "la defensa de la vida, la dignidad de la persona y la familia, la libertad, España como nación y la defensa de la corona", que nace para hacer frente al "proceso de destrucción del orden social".

"NEOS nace porque el hecho más grave de todos los que tenemos delante es un proyecto y un proceso de destrucción del orden social fundamentado en valores cristianos", ha explicado Mayor Oreja este viernes 26 de noviembre en el acto de presentación de NEOS --que hace referencia a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste--, que ha tenido lugar en el hotel Novotel Madrid Center y que ha reunido a más de 800 personas, según sus organizadores.

Al acto han asistido José Antonio Ortega Lara, los exalcaldes de Madrid Esperanza Aguirre y José María Álvarez del Manzano, el expresidente del PP catalán y fundador de Vox --partido que después abandonó--, Alejo Vidal-Quadras, o el exembajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, entre otras personalidades.

Durante su intervención, Mayor Oreja ha indicado que "es necesario un cambio de actitud personal" y ha invitado a "revelarse, movilizarse" y decir "basta ya a lo que está viniendo hoy a España" que ha calificado de "suicidio histórico".

"Basta ya, no todo vale, no se pueden destruir los cimientos de nuestra sociedad como lo están haciendo, tenemos que saber movilizarnos, unirnos, no podemos seguir acomplejados, asustados, escondiéndonos", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que NEOS nace para "sumar y unir" a los "millones de españoles que comparten estos fundamentos cristianos", para que quienes piensan así "no se sientan huérfanos". "No podemos seguir divididos aquellos que pensamos de la misma manera", ha enfatizado.

Además, ha subrayado que España necesita "regenerarse" y ha advertido de que esto no ocurrirá "si sigue la persecución enfermiza de destruir la dimensión religiosa de la persona".

Según Mayor Oreja, "para que haya una alternativa política en España tiene que haber una alternativa cultural previa" y solo así, a su juicio, podrán ganar.

El acto, moderado por el periodista Gonzalo Bans, ha contado con los principales impulsores de NEOS, además de Mayor Oreja, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, y el presidente de la Fundación Ángel Herrera Oria, Alfonso Bullón de Mendoza.

Bullón de Mendoza ha advertido de que "la reciente ley que legaliza la eutanasia para las personas es la que se lleva aplicando desde hace tiempo a España como nación" y ha lamentado que en la actualidad existe un "odio por todo lo que España representa: odio a la Iglesia, a su cultura, a sus fiestas".

Por su parte, Gómez-Pineda, ha animado a unirse para combatir el "proyecto de ingeniería social" y ha subrayado que "la unidad de España, la defensa del Estado de Derecho, la defensa del los valores del humanismo cristiano y la monarquía, no son negociables".

Durante el acto, NEOS ha presentado los objetivos de sus siete grupos de trabajo: defensa de la vida ("frente a las iniciativas legislativas que promueven la muerte como la Ley de eutanasia o la ley de ampliación del aborto"); defensa de la verdad ("frente a los planteamientos relativistas"); y la defensa de la dignidad de la persona y la familia ("desde el respeto a la condición sexual de las personas, NEOS considera vital poner en valor la diferenciación y complementariedad de hombres y mujeres, así como el papel de los padres y madres para la creación de vida).

Los grupos de trabajo restantes se centran en: la defensa de la libertad ("de expresión, educación y de religión"); la defensa de España como nación ("para frenar los nacionalismos disgregadores"); la defensa de la corona ("en los últimos 45 años ha aportado a España estabilidad política, progreso económico y social"), y la lucha contra las amenazas globales.

El acto lo ha cerrado la exdirigente del PP en el País Vasco María San Gil, que ha jugado un papel protagonista en el lanzamiento de NEOS. Tras dar las gracias a todos los que se han implicado y han apoyado este proyecto, San Gil ha afirmado que tienen por delante "una tarea hercúlea" pero se ha mostrado esperanzada en que NEOS se convierta en una "palanca que impulse a pasar a la acción". Al finalizar el acto, se ha invitado al público presente a levantarse para escuchar el himno nacional.