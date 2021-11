Dos años de prórroga para conseguir el título tras terminar 4º de ESO

Esta es tan solo una de las modificaciones que trae aparejada la entrada en vigor de la nueva ley de educación. No obstante, el director general de Ordenación, Innovación y Calidad del Gobierno de Canarias, Gregorio Cabrera, explica que la eliminación de estos exámenes «no es tan importante como el hecho de que los centros tengan que estar ya evaluando de acuerdo a la nueva situación». De este modo, el director general recuerda que el cambio implica que los centros educativos deben trabajar de manera colegiada, «algo que ya están acostumbrados a hacer en Primaria, por lo que el cambio más importante se llevará a cabo en Secundaria».

Así, la nueva norma se centra en la toma de decisiones colegiada y en la organización de estas nuevas fórmulas para el alumnado que no promocione cuando alcance 4º de ESO y ya no pueda repetir más cursos pero que aún así podrá obtener el título en los dos años posteriores. «En eso sí debemos trabajar porque no está organizado», reconoce y añade que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias espera poder presentar su nueva orden de evaluación en enero de próximo año para que los centros cuenten con más de medio año para adaptarse a los cambios antes de que estos entren en vigor en septiembre, con el inicio del curso escolar 2022/2023.

En este sentido, el director general recuerda que también habrá que poner mucha atención a las medidas de atención a la diversidad, que además se pondrán en marcha de forma previa para ayudar al alumnado que se enfrente al último curso de Secundaria. Es por esto que se prevé ofertar otras opciones de titulación paralelas para el alumnado que presente dificultades. Así, se prevé recuperar los grupos de diversificación curricular que, en palabras de Gregorio Cabrera, «fueron el mayor éxito de la Logse».

No obstante, recuerda que todos los cambios se afrontarán gracias también al establecimiento de un año transitorio que permitirá la adaptación de toda la comunidad educativa. En este ámbito, la Formación Profesional Básica, que es otra vía para el alumnado con dificultades, también se depurará para ofertar las máximas garantías a los jóvenes.

Gregorio Cabrera especifica que Canarias «no ha sido favorable» a la moratoria que se planteó en un primer momento para las Comunidades Autónomas que quisieran continuar con los exámenes de recuperación en Secundaria tras la aprobación de los nuevos criterios, aunque reconoce que en caso de que se hubiera mantenido «hubiéramos hecho uso de ella». Por esa razón explica que, tras la aprobación esta semana de la propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional de los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, que entrará en vigor este mismo curso, «no nos enfrentamos a grandes dificultades».

Este es tan solo uno de los cambios que trae aparejada la reforma de la ley educativa. A pesar de las numerosas modificaciones, Cabrera llama a la calma puesto que «muchos de ellos los conocemos y algunos incluso han estado vigentes en otras épocas». En este sentido recuerda que ya hubo un momento en el que desaparecieron las pruebas extraordinarias que ahora se vuelven a eliminar.

Así, el director general hace hincapié en «el cambio metodológico y curricular» que implicará la nueva ley de educación, «de gran calado» y destaca la necesidad de encontrar consenso en la comunidad educativa porque «habrá cuestiones que habrá que reorganizar». De esta forma, indica que ya se está trabajando en las diferentes comisiones de trabajo organizadas por tal motivo.

La reforma curricular es el aspecto que centra ahora el trabajo, tanto de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias como del resto de la comunidad educativa de las Islas, puesto que entrará en vigor a partir del próximo curso escolar. Así, esta misma semana se constituyó una comisión de expertos que asesorarán a las diferentes comisiones de materia para abordar los grandes ejes de currículum. Asimismo, se están celebrando encuentros para ir informando de los cambios normativos y curriculares que habrá que acometer en los próximos tiempos. «Nos hemos puesto las pilas», afirma Cabrera, aunque añade que «a todos nos hubiera gustado disponer de más tiempo porque queda mucho trabajo para estructurar las horas finales que se le asignarán a cada materia en cada curso, por ejemplo».