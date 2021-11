Los cuatro acusados de alzamiento de bienes, administración desleal, estafa y encubrimiento en torno a las empresas Herrajes Guamasa y Desarrollo Herrajes Guamasa (DHG) se acogieron a su derecho a no declarar en la sesión de ayer. Sin embargo, el principal implicado, Giuseppe Carta, utilizó el turno de palabra que le concedió el presidente del Tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial, José Luis González, para afirmar que «yo no he venido a estafar a nadie». De forma voluntaria, dijo que, «cuando compré me parecía una cosa buena» la operación de compra de las citadas mercantiles por una sociedad que él adquirió apenas siete meses antes, Construcciones Mozaga. «Le juro que no he tenido ningún beneficio aquí», apuntó el citado ciudadano italiano, a quien se le vinculó hace años con el Circuito Insular del Motor, que se prevé hacer en Granadilla.

Y, frente a lo manifestado hasta ahora por los querellantes, que sitúan las negociaciones para la compra-venta de Herrajes Guamasa en abril o mayo del 2013, Carta señala que la operación empezó en noviembre del 2012. Aclaró que ha hecho lo mismo con otras «siete o nueve» sociedades y «ninguna de ellas ha sido nunca liquidada». Sobre el socio mayoritario de Herrajes Guamasa, comentó que verificó que «desde el primer día me había mentido». Apuntó que, cuando llegó a la nave de El Chorrillo, «la empresa estaba parada porque no había aluminio y tuvo que comprar mercancía por 6.000 euros con urgencia en Andalucía». «Nadie quería venderles, ni al contado», dijo Carta.

La fiscal, Enriqueta de Armas, manifestó que en el juicio «quedaron acreditados los hechos», ya que los cuatro acusados (Carta, su hijo Alessio, su nuera y un socio, González Soler) hicieron una «descapitalización en toda regla» de Herrajes Guamasa. Para el Ministerio Público, dicha sociedad carecía de liquidez, pero tenía activos para salir adelante si hubiese habido inversión de capital. Pero los implicados presuntamente «la dejaron morir para beneficiarse ellos». El valor nominal de las acciones de Herrajes Guamasa era de 63.000 euros y de DHG ascendía a 148.000. Sin embargo, el 4 de junio del 2013 ambas fueron vendidas a Carta por dos y tres euros, respectivamente.

Para la Fiscalía, apenas un mes después, el 10 de julio la nuera de Carta constituye como administradora única Alusolutions, para la que aportó dos ordenadores y un par de impresoras. En los meses siguientes, esta última mercantil, sin aportar un euro, adquirió las naves, maquinaria, vehículos y mercadería de Herrajes Guamasa y DHG. Entre julio y noviembre, Alusolutions se hizo con un inmovilizado de 750.000 euros. El 16 de diciembre del 2013, la nuera de Carta dejó su cargo en Alusolutions y el administrador único pasó a ser su suegro.

La fiscal explicó que el cierre de la acción de descapitalización de Herrajes Guamasa se produjo en el momento en que Carta vendió Construcciones Mozaga a Guillermo González Soler. Y este mismo hombre también acabó ejerciendo como administrador único de Herrajes Guamasa, ya sin bienes ni actividad alguna. El abogado de los querellantes, Pedro Revilla, afirmó que Giuseppe Carta se presentó como inversor solvente para reflotar a Herrajes Guamasa con Construcciones Mozaga. Revilla advirtió de que, en el 2012, Mozaga tuvo unos ingresos de 110.000 euros al año. Y aclaró que con ese nivel de facturación sabía que no era capaz de sacar adelante las deudas de las empresas que compró en el 2013 por cinco euros.

Las abogadas defensoras de Giuseppe Carta y su hijo Alessio se preguntaron, una y otra vez, por qué los 600.000 euros que los primeros dueños de Herrajes Guamasa cobraron en febrero del 2013 (el último cobro de los 3.700.000 euros que el seguro le dio a la sociedad por un incendio ocurrido en agosto del 2008) no fue usado para saldar las diferentes deudas, que sumaban, en total, según la letrada de Alessio, 593.462 euros. Para la primera de estas profesionales, Herrajes Guamasa «la vendieron libremente» y «estaba vaciada y descapitalizada previamente a la venta» a Carta, a quien le pasaron «la patata caliente». Señaló que, a comienzos de año, los primeros propietarios de la mercantil se repartieron dividendos por los citados 600.000 euros, pues «no está probado que con ese dinero se pagaran otras deudas».