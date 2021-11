Canarias, amiga de la infancia

Breña Baja, La Oliva, Las Palmas de Gran Canaria, La Orotava y Tegueste son los cinco nuevos gobiernos locales reconocidos por Unicef para el periodo 2021-2025 como Ciudades Amigas de la Infancia en Canarias. Estos territorios vienen a sumarse al pequeño grupo de municipio que ya cuentan con este reconocimiento, en total, una docena de lugares que ratifican la defensa de los derechos de los niños y los jóvenes. La presidenta de Unicef Canarias, Rosa Gloria Suárez, agradeció al Parlamento autonómico que permanezca siempre como «un gran aliado con la infancia y adolescencia» y recordó que «ser Ciudad Amiga de la Infancia implica, sobre todo, que los niños y adolescentes sean valorados, respetados y tratados justamente, que sus voces sean escuchadas, que expresen sus opiniones, participen de la actividad política local y puedan acceder a servicios de calidad».

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, defendió la necesidad de poner todos los medios posibles para lograr «equiparar el nivel de felicidad de los niños» y recordó que a lo largo de la historia, las generaciones que vienen se han visto «de manera similar a como se ven hoy, porque forma parte de nuestra condición de sociedad creer que sus valores son peores». No obstante, concluyó que «estamos ante la mejor generación que nunca ha visto la humanidad».

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, hizo hincapié en que la crisis originada por el coronavirus «ha señalado sobre todo a los adolescentes por su supuesta falta de responsabilidad o por tener una realidad moral más disipada». No obstante, recordó que también ellos son «los mismos de la defensa del medioambiente, de la integración social en nuestra tierra o de ver con normalidad absoluta la realidad multicultural» y por ello concluyó que «se trata de un generación mejor incluso que la nuestra». El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, indicó que la firma de este acuerdo, que por primera vez pone a las personas por delante, «es un reto y una responsabilidad que asumimos para darles voz a generaciones futuras». Linares defendió «hacer campaña para convencer al resto de municipios de que apuesten» por pasar a formar parte de esta red de municipios y consideró que el Parlamento es «el marco idóneo» para actos como este por ser el espacio donde se representa a toda la ciudadanía de Canarias.

La alcaldesa de Tegueste, Ana Rosa Mena, expresó el compromiso de su municipio con los niños y se comprometió a «arrastrar a otros ayuntamientos» para que se comprometan también. No obstante, mostró su preocupación por los niños que están «fuera del sistema» e indicó que «hay que darles voz, voto y apoyo; esa posibilidad de darles esa voz que no tienen es muy importante y estoy convencida de que nos sorprenderán muchísimo». El concejal de Infancia de Breña Baja, Francisco Martín Castañeda, agradeció haber podido acudir al acto celebrado ayer, que le permitió «dejar de desempolvar ceniza», aludiendo, así, a la situación que atraviesa La Palma debido a la erupción volcánica. «Sigan poniendo en valor a los niños como motor sensible de esta sociedad, porque necesitamos de ellos», afirmó. Por último, la concejal delegada de Participación Ciudadana de La Oliva, Joana Pérez, señaló que el reto de pasar a formar parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia «es muy importante y lo afrontamos con ilusión, constancia y tesón, para lo que contamos con la vitalidad de nuestros niños y adolescentes».