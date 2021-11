Arranca una nueva edición de Campus África con una conferencia a cargo del experto de la OMS Santiago Mas-Coma. Cambio climático y la pandemia serán los temas alrededor de los que gira su intervención, en la que aprovechará para insistir en que "la relajación de las medidas está provocando el aumento paulatino de los contagios". "Una de las cosas en las que insisto es en el problema de los jóvenes, que no entienden la gravedad de lo que nos está sucediendo", lamenta el también presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical.

¿Qué ha preparado para su conferencia inaugural, Cambio climático y enfermedades infectocontagiosos?

Me han pedido que hable sobre el cambio climático y su impacto en las enfermedades infecciosas, algo fácilmente comprensible en el momento en el que estamos. Existe una excitación mundial porque en este último año ha habido ciertos eventos catastróficos y hemos comprobado los efectos del cambio climático. Todo sugiere que las grandes promesas iniciales en las cumbres del clima de Roma o Glasgow no se acaban de cumplir. En parte es fácilmente comprensible porque hay grandes grupos de presión detrás, como las empresas petrolíferas, que mueven mucho dinero y buscan que la cosa cambie poco. Pero a la larga tendrán que readaptarse porque no podemos seguir así. Pero pasar de un tipo de energía a otro no se hace en dos días, aunque yo esperaba un compromiso más fuerte del que se está dando. Hay bastante frustración respecto a las bonitas palabras iniciales y llega un momento en el que pasan los años y las cosas no se concretan. Creo que la humanidad no es capaz de retroceder ya en el fenómeno del cambio climático pero sí que se podría mitigar para que esto avance más lentamente y al menos poder parar algunos aspectos. Pero eso se puede desvanecer también en un tiempo si no nos ponemos en marcha ya.

¿Qué papel puede jugar Canarias en la lucha contra el cambio climático?

El cambio climático va de la mano con el cambio global, que tiene que ver con la importación y exportación de animales o con los grandes viajes de la población, y todo eso hace que se muevan las enfermedades porque las grandes migraciones fomentan todo ello. La situación geoestratégica de Canarias es importante en este aspecto porque existe mucho movimiento y entran personas que están trayendo enfermedades que antes no había. Canarias se ve afectada como el resto del mundo por el cambio climático y eso supone un gran problema. Pero hay que dejar claro que el cambio climático no es un fenómeno homogéneo: en un lugar pueden subir las temperaturas y en otro pueden bajar, en unos sitios puede subir la pluviometría y en otros bajar. Estacionalmente tampoco es lo mismo. Muchas enfermedades tienen ventanas de tiempo y la trasmisión de la enfermedad se da en unos meses en concreto. El cambio climático y la manera en cómo influye sobre las enfermedades es complejo.

En la época en la que vivimos queda patente que todo está conectado y que la globalización, el cambio climático y las pandemias van de la mano.

Uno de los grandes problemas de la actualidad es la interconexión. Aprehender estos fenómenos no es fácil para la gente de la calle. Mucha gente no cree en el cambio climático porque no ve sus consecuencias en su día a día. Es difícil para los científicos que la gente llegue a entender estos fenómenos tan complejos porque se necesita de una aproximación multidisciplinar para llegar a entenderlo todo. Las cosas evolucionan a tal rapidez que la gente olvida rápido lo que ve y están sometidos a la vez a un gran bombardeo de información. En mi opinión, los grandes líderes mundiales se aprovechan y juegan con ello. El mundo tiene que despertar porque no podemos seguir así.

En ese sentido, ¿cree que el covid ha supuesto un despertar en lo que a comunicación científica se refiere?

La respuesta es complicada. El SARS-CoV-2 no está influido por los factores climáticos de manera directa, al contrario que la gripe, por ejemplo. Sí influye indirectamente porque el comportamiento humano cambia con las temperaturas. Por eso es un virus tan singular. Por otro lado, yo no he metido la pata nunca en lo referente al virus pero si me hubieran preguntado esto mismo al comienzo de la pandemia me hubiera equivocado porque no esperaba que la gente reaccionara de una manera tan rápida cuando se ha superado lo más complicado de la crisis. Con las vacunas, la gente se ha relajado. La reacción de la gente para volver a antes de la pandemia está yendo increíblemente rápido. Parece que no haya pasado nada pero han muerto más de cuatro millones de habitantes. La gente está perdiendo el respeto y eso está provocando que poco a poco se esté produciendo un incremento de los contagios. No estamos hablando de una verdadera nueva ola porque no ha aparecido ninguna variante peor que la Delta pero el incremento que estamos viviendo tiene que ver con la relajación de las medidas. La gente erróneamente ha creído que con la vacunación ya termina todo y ha dejado de tomar medidas. Pero hay que volver a las mascarillas, hay que volver a las distancias y hay que tomar medidas.

O sea que los medios de comunicación no lo hemos terminado de hacer bien, porque tratamos de concienciar a la población pero no lo hemos logrado.

Sí y no. Yo estoy continuamente saliendo en los medios de comunicación tratando de concienciar porque esto es una pandemia. En España estamos en una encrucijada porque dependemos mucho del turismo, también hay que tener en cuenta la ubicación de nuestro país cerca del continente africano y que los inmigrantes viene infectados. No podemos pensar que los sistemas de salud de países depauperados puedan hacer la vacunación que se ha hecho en España o Europa. Además, no estamos aislados. Todos los países que pensaban que podían salvar la pandemia aislándose se han pegado un bofetón, como Australia, Nueva Zelanda y China.

Hace un tiempo declaró que esperaba que la normalidad tras la pandemia se recuperara en 2023. ¿Sigue convencido de esa fecha o el reciente aumento de los casos le hace pensar en otro momento?

Creo que sigue siendo plausible pero todo girará alrededor de cómo se enfoque la vacunación. Vamos a tener que ir a terceras dosis y eso se debe a que los anticuerpos neutralizantes de este virus decaen rápidamente debido a las herramientas de escape del virus en el sistema inmune. La Unión Europea ha hecho un contrato muy grande con Pfizer porque sabe que da buena protección y con ella es más fácil reformular la vacuna para incluir nuevas variantes, pero hay que mirar cómo se va a organizar la vacunación. La gente sostiene que si las vacunas necesitan dosis de recuerdo no serán tan buenas pero es que todas las vacunas van a necesitar refuerzo. Lo que nos tendremos que plantear es cada cuánto haremos esto. Para la gente mayor será más a menudo seguramente.

¿Un sistema de sanidad pública como el de España puede aguantar ese ritmo de vacunación de refuerzo que usted comenta?

Nuestro sistema nacional de salud es muy bueno y la prueba es que en muy poco tiempo ha hecho una vacunación efectiva de una cantidad de gente como pocos países han hecho en el mundo. Todo el mundo pone de ejemplo a Israel pero es un estado pequeño. Nuestro sistema tiene la capacidad, eso lo tengo muy claro, pero otra cosa es que la vacuna llegue a nuestro país porque ese es el problema que hemos tenido hasta ahora; en esa cuestión, la UE juega de intermediario. Habrá que ver la capacidad de producción de las empresas, pero eso es algo que poco a poco se irá hilvanando. También hay que tener en cuenta novedades como la de Pfizer y sus antivirales, que es lo que nos faltaba para reducir casi por completo la mortalidad. Es un gran paso adelante del que no se está hablando. Hay que concienciarse de que esto está lejos de terminarse, pero es normal que no podamos parar completamente la actividad económica porque en ese caso estamos parando la entrada del dinero de los impuestos y de esa forma no se puede poner en marcha el sistema nacional de salud. Encontrar el equilibrio entre todo no es fácil.

A nivel personal, ¿pensaba que se tendría que enfrentar a una crisis de esa magnitud ocupando su cargo actual?

Yo llegué al cargo de presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical en 2016 y tenía que terminar en 2020 pero me han pedido que me quede durante esta crisis. Todos sabemos que esto es lo peor que nos ha podido pasar y me ha tocado estar al frente. Siempre avisábamos de que podría llegar una pandemia pero era algo que pensábamos que no nos iba a tocar gestionar a nosotros. Una cosa como esta no la espera nadie porque, aunque teníamos el antecedente de la gripe española, ahí prácticamente no había movimientos de población comparados con el de la actualidad. He hablado con compañeros para saber cómo han pasado esta crisis y me cuentan que ellos pensaban que esto era el fin del mundo.

Con todo lo que narra, la organización de iniciativas como Campus África se hace aún más importante para poder poner en común todas las experiencias.

Estamos hartos de webinar porque todos lo hacemos a través de las pantallas y no es lo mismo que contactar personalmente. Es una cosa muy impersonal y muy fría y produce una desazón muy grande. Así que estamos muy contentos de volvernos a encontrar después de dos años en este Campus África. Es importante encontrarnos para poder hacer cosas conjuntamente y en ese sentido Campus África es pionero en la vuelta a la normalidad.