«Hay que ser más radicales en la primera falta de respeto del hombre»

«Al principio, tenía miedo de separarme y de pensar que las niñas no estuvieran conmigo todo el tiempo», relató el portavoz de SOS Desaparecidos en nombre de Beatriz. «Pero pensé que, a la larga, para ellas era mejor crecer en un ambiente donde reinara la paz y el amor; y eso con su padre junto a mí era imposible, porque no me respetaba en absoluto». Para Zimmermann, «pensé que era buen padre y que a ellas las trataría bien; me equivoqué totalmente». Reconoce que «eso es lo que me preocupa; nadie pensó que Tomás podía hacerles daño; todo el mundo creía que era un buen padre y eso es lo preocupante, nadie le veía capaz».

La progenitora de Anna y Olivia comentó que «hay que vigilar mucho más de cerca a los niños, que sufren en sus casas y que sus padres sepan que son vigilados, porque la Ley los protege mucho más (a los menores)». «Gran parte de los maltratadores actúan así en casa porque son complejos y carencias que tienen y abusan de lo que pueden abusar, para sentirse más importantes o porque, simplemente, son violentos», dice Beatriz. «Pero, normalmente, de cada al exterior quieren parecer buenos padres”, apunta. Añade que «una buena estrategia es intimidarlos, aliarnos con los niños maltratados es la mejor herramienta para que sientan que no son suyos y no tienen el control absoluto de ellos; perder su custodia y ser la vergüenza de la sociedad, eso les preocupa mucho; y lo digo por experiencia».