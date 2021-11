Canarias presenta en Glasgow su experiencia en fuegos forestales

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, participó ayer en una conferencia dedicada a la prevención y extinción de incendios forestales, durante la COP26 que se celebra en Glasgow (Escocia). Valbuena afirmó en unas declaraciones a la agencia Efe en su canal de Youtube que el punto fuerte del Archipiélago se encuentra en la tecnología sobre la prevención de incendios forestales, aunque apuntó también la experiencia que posee en la extención de incendios.

Además, el consejero regional o debatió junto a otros expertos en medioambiente sobre las consecuencias del cambio climático, en especial, en zonas como el Archipiélago, donde situaciones como el incremento del nivel del mar y la pérdida de playas tendrán efectos negativos sociales y económicos. De hecho, Valbuena afirmó que ya es incontestable que habrá a finales del siglo una subida media de un metro del nivel del mar. Y en clave canaria, argumentó: «Una tierra como Canarias, que se desarrolla en la costa, que dependemos desde el punto de vista turístico, va a tener un efecto muy importante y deben ejecutarse ya medidas que se desarrollen ya medidas de adaptación»

La Fundación europea Finnova fue la encargada de organizar esta mesa redonda para evaluar el estado actual y el futuro de los bosques; y que tuvo como colofón la entrega de la tercera edición de los Firefighting StarUp Europe Awards (SEUA-CILIFO) 2021.

La COP26 se celebra hasta el 12 de noviembre con representantes de casi 200 países.

Canarios en la mina de carbón

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama urgió ayer a los países a intensificar la acción contra el cambio climático, en particular en los estados insulares a los que ha definido como «canarios en una mina de carbón».

En su intervención en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26), Obama criticó que «no se ha hecho lo suficiente para combatir el cambio climático», por lo que ha llamado a una acción «unida».

Este lunes, la agenda de la Convención estuvo centrada en la adaptación al cambio climático y en ese sentido, el expresidente insistió a las naciones más grandes a arrimar más el hombre para afrontar la crisis climática y a la hora de apoyar a los países más pobres a lidiar con el problema.

«En muchos sentidos, las islas son como el canario en una mina de carbón en esta situación. Están enviando el mensaje ahora de que si no actuamos ahora entonces va a ser demasiado tarde», manifestó el expresidente norteamericano.

«Todos nosotros tenemos una parte que jugar, todos nosotros tenemos que trabajar y todos nosotros tenemos sacrificios que hacer», reflexionó. De ese modo, el expresidente del país con más emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, añadió que todos aquellos quienes viven en las grandes naciones ricas, todos aquellos que han ayudado a precipitar el problema tienen ahora una responsabilidad añadida para asegurar que se trabaja, ayuda y asiste a aquellos que tienen una menor responsabilidad y menor capacidad de acción, pero que son más vulnerables en esta crisis venidera.

Así, Obama opinó que es importante reconocer que estos cinco años no se ha hecho lo suficiente y ha recordado que como oriundo de Hawaii es un «chico isleño» y terminó su intervención sobre resiliencia de estados insulares citando un dicho hawaiano que se resume como «unidad para avanzar». En su intervención, ha aludido a su sucesor en el cargo, Donald Trump. «La política en Estados Unidos no siempre son fáciles, como ustedes han podio comprobar y mi sucesor quizá no estaba tan interesado en la ciencia climática como yo y se desvió«, señaló Obama que añadió que hay muchas personas en el Gobierno de Estados Unidos que se preocupan de este asunto «profundamente y que trabajan realmente duro». De ese modo, confesó que algunas veces esto podría hacer sentir que los Estados Unidos no están yendo a través de sus compromisos o moviéndose como a la gente le gustaría pero esto no se debe a la falta de intento y voluntad» de los delegados estadounidenses en la COP26.

La segunda semana de la COP26 comenzó ayer con más acuerdos, más negociaciones y más críticas, como las lanzadas por el expresidente estadounidense Barack Obama, estrella invitada en el programa de hoy, contra los dirigentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Putin.