El niño descalzo de una familia de raíces judías masacrada por los nazis

Ian Robert Maxwell nació el 10 de junio de 1923 en el seno de una familia checa de origen judío más pobre que humilde. Las crónicas que intentan recomponer su retrato robot apuntan a un entorno en el que los más pequeños de la casa iban descalzos, donde no todos los días se comía y que fue masacrado por los nazis. Él siempre se declaró madrero (estudiosos de su vida advierten sin dudarlo que este amor extraordinario se debía al espíritu protector de esta en contraposición con los supuestos malos tratos que le infligía su padre) y, antes de lograr huir a Inglaterra y obtener una nueva nacionalidad, vio cómo los soldados alemanes capturaban a su madre, a dos de sus hermanos y a su abuelo: los cuatro fueron gaseados en Auschwitz. Su padre fue asesinado de un tiro en la cabeza antes de ingresar en un campo de exterminio.

Con esos antecedentes solo era cuestión de tiempo que Robert Maxwell se alistara en el ejército británico y combatiera el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo, entre otras batallas, en el histórico desembarco de Normandía. Llegó a ser capitán del cuerpo de infantería y a la vuelta del frente –reconocido con los máximos honores militares– decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Robert Maxwell ya estaba casado con Elisabeth Meynar cuando se convirtió en el distribuidor de una importante revista científica en Estados Unidos y en el Reino Unido: aún no había cumplido los 28 años cuando compró una modesta editorial a la que sumó varias imprentas. Esta fue su primera gran aventura en el sector periodístico (1960).

A medida que fue creciendo como empresario desarrolló en paralelo una efervescente actividad política en el Partido Laboralista que le permitió estar seis años de parlamentario en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, tras ganar su escaño en el distrito de Buckingham: en este periodo se acercó mucho a las políticas dasarrolladas por la Unión Soviética y otros países del Bloque del Este.

Padre de nueve hijos (cinco chicas y cuatro chicos), a Ian Robert Maxwell no le tembló el pulso cuando quiso competir con Rupert Murdoch, que ya controlaba los consejos de administración de Fox News, The Sun, The Times, los canales Fox y Sky y hasta la 21st Century Fox, por dominar los hilos del cuarto poder. Siete años antes de su muerte adquirió el Mirror Group Newspaper, casi al mismo tiempo que fracasaba en su intento por comprar el Manchester United (1984).