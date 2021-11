Las autoescuelas critican la tardanza para hacer el examen teórico del carné

Desde dicho colectivo manifiestan que los alumnos que piden plaza para la prueba teórica tienen una demora para examinarse de cerca de seis semanas como mínimo. La afección se traduce, por ejemplo, en que «muchos alumnos no han podido aprovechar su periodo vacacional de verano, ni en breve el de Navidad, para acceder al examen».

Esta circunstancia también produce «daños colaterales en la actividad de las autoescuelas», ya que, al estar paralizados los exámenes teóricos, a su vez se frena la formación práctica, advierte la patronal. Desde Acacefv apuntan que «esto conlleva la posibilidad de que las autoescuelas se vean abocadas a reducir plantilla y dejar parados a unos profesionales imprescindibles en la realización de las prácticas». Los responsables de dicha organización empresarial no entienden que, a pesar de que existen sistemas que se aplicaron en esta Jefatura en tiempos pasados no muy lejanos, como ampliar los aforos de los alumnos con exámenes teóricos en papel y que tuvieron un buen resultado, no se implantan ahora. Además, la Asociación señala que ese procedimiento se utiliza en diversas provincias españolas.

De forma concreta, Javier Báez indica que una de las posibles medidas puede ser ampliar el aforo del aula donde se realizan las pruebas en ordenador hasta un 75% del total. Y otra de las alternativas pasa por habilitar el aula amplia que la Jefatura Provincial de Tráfico posee en el polígono industrial de Los Majuelos para efectuar exámenes a papel.

Desde Acacefv comentan que sí ha habido una disposición por parte del citado organismo del Gobierno del Estado para ampliar turnos semanales de 125 alumnos más, «que valoramos, pero que es una medida que se queda muy escasa por la gran demanda que existe».

Esta patronal de las autoescuelas señala que dicho esfuerzo de los ciudadanos no les sale gratis, ya que cada alumno paga sus correspondientes tasas por derechos de examen. «La mejora que reivindicamos es un servicio público que hay que dar y que se recibe a cambio del pago de dichas tasas y que en estos momentos no se está realizando con el esfuerzo y la voluntad suficiente» para solucionar el problema.

Los representantes de Acacefv tienen la sospecha de que «hay algún otro interés» para que se alargue este retraso en los exámenes teóricos. Desde el colectivo consideran que, con la actual situación, se puede justificar el mantenimiento del actual número de examinadores para las pruebas prácticas y no hace falta plantear la necesidad de ampliar dicha plantilla. Cabe recordar que esta es una cuestión por la que las autoescuelas llevan años trabajando.

«Lógicamente, si no hay alumnos aprobados en el examen teórico, no existen peticiones para realizar las pruebas de circulación abierta, sobrando esa plantilla de funcionarios examinadores que se viene reclamando», apunta la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial.

Dicha entidad señala que en varias encuestas se aprecia cierto grado de falta de interés por parte de los jóvenes a la hora de obtener el permiso de conducir. El colectivo estima que esta situación se debe, entre otros motivos, a las trabas que se encuentran en la gestión por parte de la administración para fijar fechas de exámenes y que les alarga el tiempo de que disponen para sacarse su permiso».

Dicho órgano de la patronal afirma que «no nos olvidemos que este desinterés afecta no solo al alumno y a las autoescuelas, sino también a las actividades indirectas, como son las empresas de transporte y su necesidad de conductores, a la venta de vehículos de dos y cuatro ruedas, agentes de seguros, talleres o gasolineras, entre otras».

Para Acacefv, es público ya que la Dirección General de Tráfico dispone de presupuesto para cubrir horas extras para los funcionarios, por lo que no se entiende por qué no se amplía ya la realización de más exámenes teóricos para regularizar la situación, mediante turnos de tarde, por ejemplo. El sector de las autoescuelas insta al responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife a que busque una solución a esta supuesta «irregularidad», con el objetivo de que se reduzcan los retrasos en la demanda de exámenes y los ciudadanos reciban el servicio adecuado por el que pagan sus tasas.