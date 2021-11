Lucha al negocio de la desesperanza

El inspector Bosque es el jefe de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación documental (Ucrif II) de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife; es decir, uno de los grupos encargados de filiar a todos los migrantes en situación irregular que llegan por mar desde África en cayucos, pateras o lanchas neumáticas, así como de detectar a sus respectivos patrones. Pero, de igual manera, dicho equipo lucha contra las organizaciones dedicadas a la explotación laboral o sexual de personas procedentes de otros países. Admite que «este es un sitio puntero para el trabajo en Extranjería» y considera que la información que se recaba en las islas puede tener una importancia considerable para los funcionarios de otros estados o regiones. El pasado 7 de octubre, Bosque fue condecorado por su cuerpo de seguridad con la orden al mérito policial con distintivo blanco, precisamente por su labor en la Brigada de Extranjería y Documentación. Se trata de la segunda distinción de dichas características que consigue en su trayectoria laboral.

En los últimos dos años, el equipo de profesionales liderados por este inspector ha dirigido o intervenido en siete operaciones contra grupos que se dedicaban a favorecer la entrada de personas en situación irregular y otras actividades delictivas. Una de ellas fue la denominada Air Congo. Los agentes detectaron una ruta de entrada de migrantes sin documentación desde el aeropuerto de Casablanca (Marruecos) hasta el de Tenerife Norte. Y mantuvieron entrevistas con una serie de mujeres susceptibles de ser sometidas a trata de personas. En opinión de Bosque, «lo importante es salvar a la potencial víctima de trata o de explotación laboral o sexual; este es el lado humanitario de la Policía Nacional». La banda criminal pudo ser desmantelada pasados unos meses a raíz de un dato aportado por una posible afectada a quien se le tomó declaración en Tenerife. En esa ocasión se apresó a una organización de subsaharianos. Desde su perspectiva, «hay dos maneras de trabajar; una es a nivel local de forma exclusiva, y la otra consiste en una concepción global, si nos damos cuenta que somos puerta de entrada» fundamental hacia Europa. Explica que las «personas traficadas son engañadas; esta gente no sabe ni a donde viene, no sitúan a Tenerife en el mapa».

Bosque acaba de recibir la Cruz al mérito policial con distintivo blanco del Ministerio del Interior

Otra actuación destacada fue la operación Tan Tan, gracias a la que el pasado año se desmanteló una organización que enviaba a personas desde Marruecos a Canarias y, desde las islas, a la Península. Hubo 32 detenidos, cuatro en Tenerife y los 28 restantes en la Península. El dispositivo Amatista se llevó a cabo en verano del 2020, justo en plena llegada masiva de migrantes desde la costa noroccidental africana al Archipiélago. La organización facilitaba salvoconductos falsos a los migrantes. En total hubo 12 personas arrestadas. En opinión del inspector Bosque, «un dato que recabemos aquí y que, en apariencia no tiene interés alguno en Tenerife, puede ser muy importante en otro lugar del país».

La ‘operación Tean’

La operación Tean fue desarrollada por la Ucrif II de Tenerife con la colaboración de la Comisaría General de Extranjería. En este caso se intervino con personas que eran captadas en Rumanía y explotadas sexualmente en Tenerife. Las víctimas ejercían la prostitución en la avenida Llanos de Troya, en Playa de las Américas, y en varios clubes. Pero la organización tenía ramificaciones en otros países. Hubo cuatro personas detenidas en la Isla. La investigación partió desde Rumanía, cuyas autoridades emitieron una Orden Europea de Investigación (OEI). Tras las gestiones oportunas, se decretó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra los implicados y el principal cabecilla fue apresado en Tenerife y extraditado a Rumanía.

En el operativo Neptuno se descubrió y desmanteló una organización criminal asentada en el Archipiélago, que se ocupaba de la introducción de personas desde Marruecos a diferentes puntos de las islas. Para ello, la banda las traslada en lanchas semirrígidas o neumáticas. Pero, además de migrantes, la banda aprovechaba los viajes para la introducción de hachís en las mismas embarcaciones. Los agentes detuvieron en Canarias a 12 individuos y en los registros intervinieron 39 kilos de hachís, 1.400 gramos de cocaína y un centenar de pastillas de éxtasis. En esta investigación también participó la Comisaría General de Extranjería, con la Ucrif Central y la Brigada de Investigación de Redes XIII, conocida como BIR XIII, y con base en Madrid.

Destaca de forma muy positiva la labor de la fiscal delegada de Inmigración, Carolina Barrio

Las mencionadas operaciones se desarrollaron a la vez que había que identificar y detener a los presuntos patrones de cayucos que llegan a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Durante 2020, la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental detuvo a 27 individuos por dirigir los barcos con migrantes irregulares y controlar los recursos en dichos viajes. Once de ellos ingresaron en prisión provisional como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

En opinión del inspector Bosque, «nuestra labor es combatir a las mafias y organizaciones criminales que se lucran con la desesperanza» de decenas de miles de personas en África. Este mando considera que, tras hablar con los afectados por la situación, «entre todas las que llegan a Canarias hay más personas que se sienten estafadas por quienes los animan a venir; y, si llegan a saber por dónde van a pasar, no se hubieran embarcado». Bosque insiste: «si la gente supiera y tuviera información en origen, no vendrían tantas personas en embarcaciones frágiles». Cuando hay muertos y supervivientes, estos últimos relatan que la desesperación de algunos compañeros de viaje es tan alta que llegan a lanzarse vivos al mar para ahogarse, pues «ya no aguantan más».

En la operación Arión-Nefel hubo un total de 45 detenidos en varias provincias, como en Las Palmas, por ejemplo. Los implicados usaban los puertos y aeropuertos de las islas para trasladar a migrantes en situación irregular con pasaportes falsos a la Península. En este dispositivo también participaron agentes de la Comisaría General de Extranjería, la BIR XIII y la Comisaría de Maspalomas.

En dos años, agentes de la Isla han dirigido o participado en siete operaciones contra grupos criminales

Desde la Ucrif II de Santa Cruz de Tenerife partió la investigación en el caso Diamante, que es el más reciente y se explotó, en coordinación con la Guardia Civil, en septiembre pasado en núcleos del Sur de Tenerife, como Guaza, El Fraile o Los Cristianos. Hubo trece detenidos en Tenerife, dos en Ibiza y uno en Gerona. La conjunción de ambos cuerpos de seguridad fue posible por la gestión del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). Las gestiones para atrapar a dichos acusados se prolongaron diez meses.

Además de destacar la implicación y el compromiso de todos los integrantes de la Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental, según Bosque, en su equipo se ocupan de detener a los patrones de cayucos, pero también «del lado humano, como es poner nombre a los fallecidos» en la peligrosa ruta hacia las islas.

La barrera del idioma

El inspector admite que con quienes arriban en cayucos y pateras «hay que romper el obstáculo del idioma y cultural». Señala que la Brigada de Extranjería ofrece «un trato exquisito a la gente que llega en patera; personas que llegan recelosas de la Policía, tras una largo periplo, diferentes experiencias personales e, incluso, instrucciones al respecto que reciben de las mafias». Pero, según el mando, «el trato cercano y humano que reciben permite romper sus prejuicios y el miedo que puedan tener a la Policía».

Aclara que, cuando se divulgan las operaciones, «siempre se habla de los policías, pero no de los fiscales y los jueces, que dan continuidad a nuestra labor». En este apartado, destaca el esfuerzo de la fiscal delegada de Inmigración, Carolina Barrio Peña, que «hace un trabajo encomiable y digno de reconocer».