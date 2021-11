De la frontera con Francia en el Valle de Arán a los puertos de Tenerife

En 1996 fue destinado a la Unidad Central de Protección de Autoridades, a la Brigada de Protecciones Especiales. Era escolta de personalidades de alto nivel extranjeras, así como a españoles con especial relevancia para la Policía, como testigos protegidos o individuos con causas judiciales importantes. Ofreció seguridad, por ejemplo, al primer ministro de Israel, al ministro de Asuntos Exteriores de Irak o al entonces príncipe de Arabia Saudí. La mayor tensión se producía cuando había que preparar dichos dispositivos de forma urgente. También intervino en la boda de la Infanta Cristina y durante un año efectuó la escolta al exministro Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, en la época del Gobierno de José María Aznar.

En Zaragoza estuvo destinado entre 2001 y 2005 en la Comisaría de Distrito Centro de la capital, un punto de gran concentración de delincuencia. En el Grupo de Investigación actuó ante diferentes tipos de delitos, como el menudeo de droga, robos con fuerza, tirones o atracos, entre otras cosas.

Ascendió a subinspector y empezó a trabajar en la Comisaría del Puerto de la Cruz, en la Brigada de Policía Judicial. En el primer servicio tuvo que enfrentarse a un intento de suicidio, con un individuo que mostraba una actitud muy violenta hacia los agentes y el médico que intervino, pues portaba un cuchillo y una aguja hipodérmica. Como anécdota, recuerda que le pidió a un médico de una ambulancia que se quitara la ropa y se vistió como él. Estuvo hablando un buen rato con el ciudadano, hasta que, en un despiste de este, se abalanzó sobre él y varios policías pudieron reducirlo.

Tras un año de transición en Zaragoza, de nuevo, regresó a Tenerife en el 2007, esta vez a la Brigada de Extranjería y Documentación, donde se ocupaba de los menores migrantes que llegaban en cayucos, con el objetivo de saber en qué recursos estaban y hacer los expedientes para devolverlos junto a sus padres.

En la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife ejerció, entre el 2012 y el 2016, de delegado de Participación Ciudadana. Esta etapa la califica como «muy interesante». Se encargaba de dar charlas del Plan Director para frenar conductas como el acoso escolar, el consumo y menudeo de drogas o los riesgos de las nuevas tecnologías. Para Bosque, «a nivel personal, ha sido de lo más satisfactorio».

El inspector señala que en esas charlas llegaba a «muchas mentes» y valora de forma muy positiva contribuir a que varias de ellas, por ejemplo, no llegaran a consumir estupefacientes. Una vez, explicaba los peligros de internet y las redes sociales. Y una niña de diez años le dijo, de forma espontánea, «a mí me pasa eso». Informó del hecho al director del centro y hubo una reunión en la que estuvieron los padres, el máximo responsable del colegio y el mando policial. Los progenitores le habían regalado a la pequeña un móvil en Navidad, pero no se habían preocupado de asesorarla e informarla de los peligros que hay en internet si no se adoptan medidas de prevención.

De esa época también recuerda un episodio de acoso escolar a una menor de 13 o 14 años, mediante insultos y el vacío de sus compañeros. Lo preocupante llegó cuando la madre de la víctima no creía que su hija sufriera tal problema. Entonces el director llamó a Bosque para que convenciera a la progenitora de la gravedad del asunto. El inspector recuerda que estos episodios comienzan en las redes sociales antes que en el centro escolar. Defiende que en las charlas hay que dar herramientas para que los adolescentes detecten el acoso, pero también hacerles reflexionar sobre el caso, así como invitar a los testigos a que tomen parte activa para detener dichas agresiones. Para este mando, hay ámbitos de la seguridad donde «concienciar a la gente es más importante y grato que detenerla».