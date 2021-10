La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha constatado este domingo 63 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en la última jornada, 22 de ellos en Tenerife, que hacen un total acumulado de 96.605 contagios desde el inicio de la pandemia.

Del total de casos, 897 permanecen activos, de los cuales 18 están ingresados en una UCI y 64 permanecen hospitalizados, mientras que en las últimas horas no se ha producido fallecimientos a causa del coronavirus.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 20,18 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 37,04 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 22 casos con un total de 46.153 casos acumulados y 378 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.876 casos acumulados, 37 más que el día anterior y 362 activos.

Lanzarote notifica dos nuevos casos con 7.035 acumulados y 82 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.553 casos acumulados, dos casos nuevos, y 69 activos.

Además, La Palma no suma casos nuevos y cuenta con 1.114 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y un activo. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 406 y se mantiene sin casos activos.

Hasta este domingo se ha realizado un total de 2.226.991 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 3.185 se corresponden al día de ayer.