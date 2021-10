Maribel: «La enfermedad me ha dado el impulso para ser escritora»

Criada en San Andrés, desde muy joven (16 años) es aficionada a escribir. Pero su vocación de verdad de ser escritora, de forma curiosa la impulsa el cáncer. Diagnosticada en 2013 tras «notar un bulto en el pecho que luego se confirmó como un tumor» ha escrito ya cuatro libros (tres de poemas y uno de relatos) y el quinto, otro poemario, saldrá en diciembre. Incluso ha recibido premios.

Del miedo inicial, que califica de «lógico», ha pasado a estar hoy en día según su propia expresión «de ... madre». Su fuerza la lleva a dar charlas de forma habitual a otras compañeras que se acercan a Ámate donde entró en 2019. Se ve que vale para eso.

Maribel Díaz es un pseudónimo como escritora porque su nombre real y completo es María Isabel Hernández Díaz.

Recuerda como si fuera ahora que «en febrero de 2014, el Día de los enamorados, recibí mi primer chute de amor». Así recuerda la sesión inicial de quimio. También que «no tenía reservorio como ahora y me inyectaron en vena AC, una sustancia muy agresiva y las venas me duraron apenas tres sesiones». Se lo toma a broma pero es evidente que ha sufrido pero siente que «lo he superado». En buena medida gracias a un producto Made in Japan que «ha sido mano de santo aunque tengo que seguir con las sesiones cada 21 días». Asegura no tener temor a que se reproduzca la enfermedad.

Maribel mantiene su pareja que ha vivido todo este proceso y no tiene hijos. Su filosofía de vida está muy clara: «Hay que huir y erradicar al pesimista porque existe gente pesimista a la que desde mi experiencia intento ayudar. Hay que salir, tomar el aire y aprovechar cada momento que te da la vida. La clave está en luchar y no rendirse». Pues eso mismo. Un ejemplo de superación.