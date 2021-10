«Ha sido un año durísimo para nosotros»

Bonfante asegura que «hemos hecho equilibrios con el dinero, hasta estirarlo donde casi no se podía». Pero «no ha faltado un pañuelo, una peluca o un sujetador a quien lo necesitara».

La pandemia, añade, «incluso ha sido peor para nuestro colectivo que para los demás». Porque los retrasos en las pruebas han originado «graves problemas psíquicos a quienes han tenido que esperar hasta tres meses para operarse o confirmar el diagnóstico. Personas desesperadas que han pasado un auténtico calvario». En ese tiempo «se han dado casos de empeoramientos y extensión de la enfermedad».

También critica lo ocurrido en los dos grandes hospitales –La Candelaria y el HUC–: «Parece que no hay comunicación y no lo entiendo. Están muy cerca pero al mismo tiempo lejos porque cuando hay plazas en uno no se aprovecha para desahogar al otro». Bonfante es pesimista: «La estadística negativa se va a comprobar el año próximo. Va a aumentar exponencialmente el problema. Hablo del cáncer de mama, pero es extensible a otras patologías oncológicas». Y, además «no solo influye en lo físico sino que, como demuestra el reciente estudio de la ULL con el análisis después de cinco años del diagnóstico quedan secuelas en aspectos como el abandono del 25% de las parejas.

Otros aspectos negativos van desde la incidencia creciente entre mujeres menores de 40 años a la necesidad de intensificar la ayuda psicológica».

La Comisión de Uroginecología y Obstetricia del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) daba ayer mismo un dato contundente: una de cada ocho mujeres canarias tiene la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Hacen hincapié en la importancia de «la rehabilitación del suelo pélvico en pacientes que, tras superar esta enfermedad, se quedan con secuelas a nivel uroginecológico, para mejorar su calidad de vida».

Bonfante concluye: «Hacen falta ayudas más rápidas en lo institucional. Y mentalizar porque solo parece haber conciencia cuando se pasa la enfermedad o alguien cercano la tiene».