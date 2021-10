Canarias suma cuatro días sin fallecidos por la Covid-19

Canarias registra esta jornada de martes, 69 nuevos casos de coronavirus y ningún fallecido, sumando así cuatro jornadas en las que no hay que lamentar muertes en las Islas por la Covid-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 96.186 con 718 activos, de los cuales 23 están ingresados en UCI y 72 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha registrado ningún fallecimiento en el Archipiélago vinculado al coronavirus.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 16,68 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 34,61 casos por 100.000 habitantes.

La Covid por islas

Tenerife suma hoy 26 casos con un total de 45.962 casos acumulados y 330 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.707 casos acumulados, 33 más que el día anterior y 261 activos. Lanzarote suma siete nuevos casos con 7.002 acumulados y 75 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.532 casos acumulados con tres casos más que la jornada anterior y 48 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra positivos nuevos, por lo que sus acumulados son 467 y no tiene casos activos. Por su parte, La Gomera tampoco suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y no tiene ningún caso activo.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.205.821 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.570 se corresponden al día de ayer.