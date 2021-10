La Gomera y El Hierro, primeras islas libres de covid-19 tras la tercera ola

Por otro lado, cabe recordar que según cifras recientes Canarias tiene 56 de sus 88 municipios libres de contagios, lo que se traduce en el 63,6 % de la población.

Durante la última jornada en las Islas se produjeron 42 nuevos casos de coronavirus Covid-19. Nuevamente se confirman los datos a la baja que se han ido produciendo durante los últimos días. Es, además, una bajada considerable si la comparamos con los 59 que se produjeron durante el día anterior y aún mayor si tenemos en cuenta que el jueves se contabilizaron 68 contagiados. El total de casos acumulados en Canarias es de 96.005 con 714 activos, de los cuales 22 están ingresados en UCI y 74 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas, además, hay que destacar que no se ha notificado ningún fallecimiento en Canarias vinculado al coronavirus. La Incidencia Acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 14,89 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 33,36 casos por 100.000 habitantes. Por islas, sin embargo, durante la última jornada, se aprecia un fenómeno curioso y es la la bajada de número de contagiados en las dos islas grandes y un pequeño aumento en Lanzarote y Fuerteventura. La Palmas y La Gomera se mantienen en la misma situación. Y la buena noticia es la desaparición de Casos en El Hierro.

Así, Tenerife sumaba ayer 13 casos con un total de 45.892 casos acumulados y 363 casos activos epidemiológicamente. Unas cifras bastante esperanzadoras si tenemos en cuenta que en la jornada anterior registraron 25 contagios y en la del pasado viernes 23. Gran Canaria cuenta con 36.630 casos acumulados, 15 más que el día anterior y 251 activos que también muestra unos datos a la baja ya que durante la jornada anterior se sumaron 24 casos y el pasado viernes fueron 30.

Lanzarote suma seis nuevos casos con 6.975 acumulados. Aquí sin embargo, se produce un incremento en dos personas con respecto a los cuatro de ayer, pero una bajada considerable sii recordamos que el pasado viernes se contabilizaron ocho casos. En la isla conejera hay 40 activos epidemiológicamente. En cuanto a Fuerteventura hay que subrayar que tiene 4.524 casos acumulados, ocho casos nuevos, y 40 activos. También hay un incremento con respecto a los seis del día anterior y los cinco del pasado viernes. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados se mantienen en los 467 y no tiene casos activos tras las altas epidemiologicas registradas en las últimas 24 horas, una de ellas pendiente de validar en Grafcan. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y sigue sin casos activos.

Hasta ayer se habían realizado un total de 2.195.784 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.070 se corresponden al día de ayer.