Compatibilización de ambos padres en el cuidado de los hijos, mayor presencia femenina en los puestos de decisión... El talento femenino se ve aquejado por limitaciones y “sesgos autoimpuestos” que, según apunta en el el nuevo podcast de Woman Business, Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de una conocida multinacional, hay que empezar a derribar.

Vanessa Prats ha sido toda una pionera. Es la primera vez en 50 años que una mujer ocupa un cargo de tanta relevancia como el de Vicepresidenta y Directora General en Procter & Gambel, multinacional presente en más de 180 países y con más de 100.000 empleados. Todo un hito y un viraje de 180 grados hacia la visibilidad del talento femenino. “Si excluyes al 51% de la población te pierdes mucho liderazgo y muchos estilos de liderazgo”, apunta la directiva para Woman Business.

Sin ir más lejos, en el sector consumo, al que pertenece su compañía, y en concreto a los supermercados, observa que en los “departamentos de ventas hay una gran mayoría de hombres pero más del 80% de las decisiones de compra las hacen las mujeres. ¿Podemos comprar pero no podemos vender? No tiene ningún sentido”.

Pero ¿qué pasa cuando existe responsabilidad familiar y un potencial progreso profesional? Para Prats: “Es una cuestión de equilibrios, de años de carrera. No hace falta elegir. Yo soy madre de dos hijas y he llegado a ser directora general”, apunta. Sin embargo, “llevamos un bagaje que la sociedad nos ha impuesto y no nos corresponde”.

Precisamente en una de las áreas en las que más se hace patente es en la de la conciliación que, para Prats, “debería ser cosa de ambos. Hay que resolver el problema de raíz. La conciliación no se puede entender como yo, mujer, tengo que ser capaz de tener una carrera profesional y cuidar de mi familia. No. Yo y mi pareja tenemos que poder compatibilizar el trabajo de ambos y el cuidado de una familia y como familia tienes que establecer una división de responsabilidades. Tiene que ser equitativo y luego las empresas tienen que hacer que esa equidad se pueda llevar a término. Pero nos equivocamos diciendo conciliación y poniendo a una mujer detrás”.

De hecho, ha procurado que en su compañía las políticas de conciliación sean para todos y se aprobó la baja paternal extendida antes de que el gobierno la hiciera ley. Allí, “el cien por cien de los hombres disfrutan de su baja de paternidad porque el primer caso lo hicieron visible. No ha hecho falta hacerlo obligatorio porque han entendió qué es lo que la compañía espera de ti. La maternidad y paternidad es lo mismo para los dos”, asume.

Vanessa Prats no olvida tampoco la importancia de la educación y el debate de los sesgos de género. Puedes escuchar el podcast completo en la tribuna de Woman Business. Un espacio, conducido por la periodista Fátima Iglesias, que está dedicado a las mujeres más influyentes de nuestro país en sectores tan dispares como la tecnología, el turismo, la medicina, la banca o la inteligencia artificial.