El grupo de edad entre 50 y 59 años roza el 100% de inmunización contra la Covid-19

El grupo de población en Canarias, entre 50 y 59 años de edad, roza ya la pauta completa de vacunación. Concretamente, las personas que se sitúan en esta franja de edad, pertenecientes al grupo 9, ya está en un 96,11% con al menos una dosis y 96,89 con pauta completa. Por otro lado, hay que destacar que, en la actualidad, los grupos del 1 al 7, formado por residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo, se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.

Durante el día de ayer se produjeron 85 nuevos casos de coronavirus covid-19, por lo que se incrementa las cifras con respectos a las de la jornada anterior, pero logra situarse nuevamente por debajo del centenar. El total de casos acumulados en Canarias es de 94.802 con 1.840 activos, de los cuales 40 están ingresados en UCI y 192 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas se han notificado dos fallecimientos en Canarias, ambos en la isla de Tenerife. Se trata de dos varones de 85 y 59 años, repectivamente, ambos con patologías previas y que se encontraban ingresados.

El grupo entre 12 y 29 años es el único en el que menos del 60 % cuenta con la dosis completa

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 25,69 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 56,94 casos por 100.000 habitantes. Cifras que incrementan también los datos de la jornada anterior.

Por islas, Tenerife suma 47 casos con un total de 45.367 casos acumulados y 1.022 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.225 casos acumulados, 29 más que el día anterior y 554 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 6.830 acumulados y 93 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.420 casos acumulados con tres casos más que la jornada anterior y 155 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.099 acumulados y diez activos; El Hierro no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados son 458 y sus activos seis. Por su parte, La Gomera no incrementa sus casos, por lo que tiene 402 acumulados y no tiene casos activos. Por islas, hay un desajuste de dos casos más que están pendientes de revisión estadística.

Hasta ayer se habían realizado un total de 2.118.016 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 2.895 se corresponden a esta última jornada. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado 3.101.636 dosis de vacunas.

En el Archipiélago ya hay 1.657.053 personas que han recibido al menos una dosis de vacunas contra la Covid-19, lo que representa el 84,51 % de la población diana mayor de 12 años. Asimismo, si se toma como referencia la población diana inicial, la de los mayores de 16 años, en Canarias, el 88,56 % tiene al menos ya una dosis suministrada.

Además, hasta la jornada del domingo se había logrado inmunizar a 1.614.529 personas que ya habían recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 82,34 % de la población diana del Archipiélago. Tomando como referencia a la población diana inicial, los mayores de 16 años, en Canarias, el 86,29 % está ya completamente inmunizado.

Además de la estadística del grupo 9, y de los grupos del 1 al 7 antes señalados, que se acercan a casi la pauta completa, el resto de las franjas de población presentan unas cifras desiguales. Así, el siguiente grupo, con un mayor número de vacunados, es el grupo 8, que comprende a personas entre 60 y 65 años, y donde el 83,02 % con al menos tiene una dosis y 65,70% con pauta completa. Le sigue el grupo 13, que comprende a personas entre 12 y 19 años, donde el 76,74 % con una dosis suministrada y 73,02 % con la pauta completa.

Siguiendo por orden de los sectores de población con mayor número de vacunados seguiría el grupo 11, que comprende a personas entre 30 y 39 años, donde el 65,23 % está con al menos una dosis y 61,12 con pauta completa. A continuación vendría el grupo 12, formado por personas entre 20 y 29 años, donde el 60,78% cuenta con una dosis y 56,06 con pauta completa. Y concluiría con el grupo 10, formado por personas entre 40 y 49 años, y de las cuales el 59,98 % cuenta con al menos una dosis y 78,06 con pauta completa y donde se incluyen inmunizados con Janssen que es una vacuna de una sola dosis.