Canarias registra 66 contagios, la cifra diaria de covid más baja del año

Con los 66 casos notificados ayer, –cifra que no se daba desde mediados de octubre de 2020 cuando se alcanzaron 62 y 64 contagios los días 13 y 14 respectivamente–, el cómputo global de personas diagnosticadas de covid-19 durante la pandemia asciende a 94.717, de las que 91.755 han superado la infección –el 97%–, después de que se notificara este domingo 34 altas médicas.

Tras dos días seguidos sin muertes por coronavirus, el número de fallecidos por la pandemia en el Archipiélago asciende a 981, de los que cerca del 73% tenían más de 70 años -259 entre 70 y 79, y 455 con más de 80 años-; mientras que 150 contaban con entre 60 y 69 años; 69 entre 50 y 59; 29 entre 40 y 49 años; 11 entre 30 y 39 y ocho eran menores de 29 años -cinco en el rango de los 20 y tres de 0 a 19 años de edad-.

Casos activos

Los casos activos se mantienen también por segundo día consecutivo por debajo de los 2.000, registrándose ayer 1.881 –32 más que el sábado–, de los que 1.747 –el 88%–, están en sus domicilios con un cuadro leve de la infección o asintomáticos –34 más que el sábado–; mientras que 234 se hayan hospitalizados, 40 en cuidados intensivos (UCI) y 194 en planta –dos menos que la jornada anterior–.

Según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en este año y medio de pandemia se han ejecutado 2.115.121 pruebas para el diagnóstico del coronavirus en las Islas, de las que 3.008 se hicieron el pasado sábado. La tasa global de positividad es del 5,88%, lo que engloba un total de 124.340 muestras positivas. En la última semana, dicha tasa ha descendido al 2,75%, con 823 positivos entre los 29.909 test realizados.

Tenerife sumó ayer 25 contagios, y sus casos activos se elevaron a 1.027 –21 más que el sábado–; y Gran Canaria con 14 más que el día anterior, cuenta con 680 casos activos –uno más–. Lanzarote registró 10 nuevos casos y sus activos bajaron a 100 -cinco menos en las últimas 24 horas-; y Fuerteventura, con 15 positivos más que la jornada anterior, eleva sus activos en 154. La Palma suma dos contagios y cuenta con once activos; y El Hierro mantiene sus positivos en siete, al no registrarse ayer ni altas ni nuevos contagios. Por su parte, La Gomera, que desde el 16 de septiembre no registra ningún positivo de coronavirus, y ayer se dio el alta médica a su único caso activo, se ha convertido en la actualidad en la única Isla libre de covid-19.