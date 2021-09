El 68% de las embarazadas en Canaras están vacunadas contra la covid

El 68% de las mujeres embarazadas en Canarias, han sido vacunadas contra la covid-19, lo que supone 13 puntos porcentuales más que hace un mes, cuando la inmunización en este grupo abarcaba el 55%. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en estos momentos hay registradas 10.498 mujeres gestantes, de las que 7.182 han recibido, al menos, una dosis de la vacuna, aunque no se especifica el porcentaje con pauta completa. En torno al 4% -unas 430-, han rechazado el fármaco, casi dos puntos más que el 24 de agosto, cuando las que afirmaban no quererse vacunar ascendían a 274 (2,5%). En estos momentos, en torno a 2.794 no han sido citadas aún para vacunarse (27%).

A mediados del pasado agosto, Sanidad lanzó una campaña para animar a vacunarse contra la Covid-19 con fármacos de ARN mensajero, a las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o aquellas que deseen quedarse embarazadas «para protegerse a sí mismas y a sus bebés» de contraer la enfermedad con cuadro clínico grave.

Las autoridades sanitarias advertían a través de esta campaña, que las mujeres embarazadas tienen más riesgo de padecer Covid-19 de manera grave, lo que supone una mayor probabilidad de requerir un ingreso en UCI con ventilación mecánica. «Además, las gestantes que no están vacunadas pueden tener más riesgo de sufrir resultados adversos relacionados con el embarazo, como tener un parto pretérmino, que es aquel que se produce antes de tiempo».

Asimismo, un estudio desarrollado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, concluyó que la leche materna de las madres lactantes vacunadas contra el coronavirus tiene anticuerpos generados por la vacuna que se traspasan al bebé otorgándole protección. Canarias registró ayer 69 nuevos contagios, 175 menos que el 25 de agosto cuando se registraron 244 nuevos casos, bajando la tasa de positivos diarios cerca del 70% respecto al mes pasado. En total se han diagnosticado en las Islas desde que comenzó la pandemia 94.651 casos, de los que 91.721 han superado la infección, tras sumarse este sábado 186 altas médicas.

Hospitalizaciones

La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias ha bajado a 24,8 casos por cada 100.000 habitantes y a 57,5 a los 14 días. También continúa en descenso el número de casos activos, situándose ya por debajo de los dos mil, en concreto, ayer se registraron 1.949 pacientes positivos de covid-19, de los cuales 40 están ingresados en UCI -cinco menos que el viernes- y 196 permanecen hospitalizados -uno menos que el día anterior-; mientras que 1.713 se encuentran en sus domicilios con cuadros leves o asintomáticos -111 menos en las últimas 24 horas-.

Ayer no se registró ninguna muerte por covid-19, por lo que se mantiene en 981 la cifra de fallecidos por la pandemia.