El ICHH pide donar sangre con urgencia ante el grave descenso del fin de semana

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lanza un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar sangre con el fin de remontar el importante descenso registrado este fin de semana en los niveles de stock del Centro Canario de Transfusión, lo que pone en riesgo la correcta atención de la demanda hospitalaria.

Todos los grupos sanguíneos son necesarios, especialmente A+, A-, B+, O+ y O-, que han registrado un importante descenso en los niveles de reserva. Además, el pasado domingo el ICHH hizo un envío especial de hemoderivados a La Palma para disponer de reservas y garantizar la asistencia sanitaria en la Isla. La donación de sangre es un pilar fundamental para el normal funcionamiento del sistema sanitario, al tratarse de un producto único que no puede fabricarse sino que depende exclusivamente de la donación generosa, altruista y responsable de las personas que cumplan los requisitos para ser donantes. Por otra parte, la caducidad de los componentes de la sangre hace que sea absolutamente indispensable mantener un número regular de donaciones durante todo el año.

Para ser donante de sangre hay que tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. En estos momentos, además, se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la Covid-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la covid-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.