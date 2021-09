La justicia canaria rechaza el uso de la ozonoterapia para tratar la covid grave, y a la vez, avala la decisión del Servicio Canario de la Salud (SCS) de no utilizar dicha terapia en sus hospitales. Ha sido el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife quien ha dictaminado que este tipo de terapia "no figura en los protocolos y guías clínicas para el tratamiento de pacientes de COVID19. Su uso con esta indicación ni está avalado por la Agencia Española del Medicamento, ni cuenta con la necesaria evidencia científica". De ahí que insista en que no es una petición que pueda resolver dentro de la jurisdicción social.

Estos hechos ocurrieron en el Hospital Universitario nuestra señora de Candelaria en el que la hija de una paciente que estaba ingresado en UCI por sufrir covid grave desde el 25 de julio de este año, pidió que se utilizara ozonoterapia manera compasiva. Sin embargo, el juzgado llega a la conclusión de que no tiene potestad para dictaminar sobre este tipo de tratamiento que no está aprobado en España ni en Europa para esta enfermedad concreta, y que tampoco cuenta con aval científico. De hecho, concluye que "la competencia para suministrar el medicamento objeto de estas medidas recae en la dirección del hospital". Este auto hace referencia asimismo al que se realizó el 27 de agosto para el Hospital de La Plana, en Valencia, donde se afirmaba que "la solicitud del particular debe ceder ante la negativa razonada de los médicos que atienden al paciente". En este caso, la negativa viene motivada porque no está previsto en las guías y protocolos médicos aplicables en los hospitales públicos españoles, ni el uso específico del producto está autorizado por la Agencia Española del Medicamento, ni las Administraciones competentes certifican que su uso específico en el caso que nos ocupa reviste las garantías necesarias, ni certifican la superación de las pruebas o ensayos clínicos necesarios conforme a normativa.

La ozonoterapia no tiene ningún tipo de aval científico para tratar la covid-19. No hay datos concluyentes sobre su posible eficacia –ni, por ende, sobre sus efectos adversos– y tampoco se ha hecho ningún ensayo clínico al respecto. Pese a ello, la sentencia judicial que, a mediados de agosto, obligaba a los médicos del Hospital Universitario La Plana, en Castellón, a pautarla como de uso compasivo en un paciente grave (posteriormente desestimado por otro juez), ha provocado suficiente revuelo como para que muchos otros familiares de pacientes covid-19 críticos, vean una salida desesperada en la aplicación de lo que aún no ha demostrado su eficacia.

Este tipo de peticiones se ha estado repitiendo a lo largo de toda España debido al antecedente Valenciano. En Canarias, durante los momentos más duros de la quinta ola, las peticiones en las UCI para utilizar este tipo de terapia eran recurrentes.