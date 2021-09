El herbario de la Universidad de La Laguna ha estado inmerso durante los últimos meses en un proceso de ampliación y mejora de sus instalaciones cuya finalización está prevista para finales de este año. Ha sido posible gracias a los 41.037 euros concedidos por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias. Esta infraestructura es la más variada y completa de las que se hallan en Canarias, pues posee 131.300 ejemplares, en su mayoría de especies vegetales y de hongos de las Islas, pero también del resto del mundo. Se trata de un material muy frágil ya que cada especie ha sido previamente secada y prensada mediante técnicas diversas para después ser montada sobre diferentes soportes y guardada en sobres y cajas dentro de armarios herméticos, en salas bien aisladas y con control de temperatura y humedad.

En la actualidad no hay espacio suficiente para albergar todas las colecciones en condiciones óptimas, por lo que gracias a esta ayuda se ha podido adaptar dos salas más de la Facultad de Farmacia y dotarlas de mobiliario específico. Una de ellas se dedicará a más armarios para conservación de ejemplares de plantas no vasculares, mientras que otra está destinada a algas conservadas en formolina, que requieren otro tipo de almacenamiento en tubos de cristal individuales. También se han mejorado las instalaciones preexistentes. Históricamente, el herbario ha estado adscrito al Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal pero no cuenta con un curador o una persona específicamente a su cargo, sino que las tareas son asumidas por los integrantes del departamento. Tal es el caso de la profesora titular Marta Sansón Acedo.