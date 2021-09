Meteorólogos de eltiempo.es y Meteored han alertado de la llegada de un ciclón tropical a Canarias la próxima semana debido a una onda tropical u onda del este procedente del interior de África, que podría dar lugar a un nuevo ciclón tropical en el Atlántico este fin de semana, según las previsiones actuales.

Este ciclón tropical podría seguir una trayectoria poco habitual ya que, mientras que lo más normal es que estos ciclones avancen en dirección oeste, hacia el otro lado del Atlántico, parece que este sistema podría desplazarse hacia el norte y tener un recorrido corto como sistema tropical.

eltiempo.es precisa que, aunque el pronóstico actual no apunta a que el ciclón se dirija hacia el archipiélago, puede haber cambios significativos en los próximos días. De hecho, indican que en la última actualización se ha reducido la probabilidad de que el ciclón tropical formado durante el próximo fin de semana se dirija hacia Canarias y es ahora inferior al 5%, cuando anteriormente era de más del 10%.

Sin embargo, añade, aunque el ciclón no afecte de forma directa a las Islas Canarias, sí que podrían notarse algunos efectos por su presencia relativamente cercana como un aumento de la nubosidad y el oleaje, así como un descenso térmico que acabe con las altas temperaturas que se están registrando en el archipiélago esta semana.

"En menos de una semana podría generarse en el sur de Canarias un seno de bajas presiones, posiblemente un ciclón tropical, y presentar una trayectoria anómala acercándose más de lo habitual al archipiélago", añade por su parte Francisco Martín, experto de Meteored.

Martín detalla que el ciclón tendría su origen en una onda africana activa del este, uno de los principales sistemas sinópticos que ocurren durante la estación de verano en el norte de África tropical y en el Atlántico norte tropical. Se trata de unas importantes ondas que se extienden hacia el oeste y que dejan aguaceros a veces causantes degrandes impactos en África, al ser devastadores. Además, estas ondas a menudo son precursoras de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico tropical.

En este contexto, explica, entre los días 11 y 13 de septiembre podría desarrollarse en el sur del archipiélago canario un ciclón tropical debido a una de estas ondas activas del este, que se está desarrollando sobre el centro-norte de África y puede saltar al Atlántico.

Este tipo de ciclones suelen moverse hacia el interior del Atlántico tropical y trazan una trayectoria inicial hacia el oeste. En cambio, el ciclón previsto podría ser de corto recorrido, situándose contiguo a la costa africana mientras se mueve hacia el norte, quedando quizás al sur del archipiélago canario (aún no se puede decir que vaya a afectar a las islas).

Al no haber aún un amplio consenso, algunos modelos globales no están alertando de este ciclón. De hecho, el centro especializado de huracanes (NHC) de Florida no ha ofrecido ninguna predicción al respecto. Por ello, si llegase a producirse, Meteored indica que se trataría de una anomalía dentro de los ciclones tropicales atlánticos que suelen desarrollarse en septiembre a partir de ondas africanas de este y que, mientras se trasladan hacia el Atlántico, las Antillas o el norte de América, experimentan una ciclogénesis tropical por lo que se trataría de un sistema tropical raro y de corta duración.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL?

Una onda tropical es un área inestable de baja presión relativa que se da en los trópicos, que suelen tener asociados desarrollos nubosos y tormentas. Su desplazamiento es de este a oeste, siguiendo la circulación de los alisios. Al llegar al océano, si las condiciones son favorables, pueden organizar una circulación cerrada y formar tormentas tropicales o huracanes. Son las responsables de la mayor parte de los grandes huracanes en el Atlántico.

La evolución de este pronóstico se enfrenta a una situación meteorológica de gran incertidumbre en el Atlántico Norte por la presencia del huracán 'Larry' y su futura evolución.

En estos momentos, 'Larry' sigue desplazándose por el Atlántico centro y oeste, al tiempo que se desplaza hacia el norte. Allí va a interactuar con un máximo de viento vinculado a una vaguada en su proceso de extratropicalización (conversión a una borrasca "normal").

A su vez, el centro de bajas presiones del sur de Groenlandia e Islandia romperá el patrón del anticiclón de latitudes altas, lo que obligará al anticiclón de las Azores y Bermudas a situarse más al sur y al oeste. Así se podría abrir un pasillo al este del anticiclón que provocaría temporalmente que las bajas tropicales emerjan de África hacia el norte, bordeando la costa.