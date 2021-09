La Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a cuatro años de prisión al joven que provocó lesiones de carácter grave a un vecino de Finca España, en el municipio de La Laguna, durante una pelea ocurrida en el mes de julio del 2018. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió daños neurológicos irreversibles, que han alterado de forma significativa su vida y la de su familia. Los magistrados consideran que Víctor Manuel A.I es autor de un delito de lesiones, en concurso ideal con un delito de lesiones especialmente graves cometido por imprudencia. En la resolución judicial se determina que el acusado tiene prohibido aproximarse a menos de 500 metros del domicilio del afectado y cualquier otro lugar que frecuente, así como comunicarse con él por cualquier medio, durante cinco años más después del cumplimiento de la pena de cárcel. Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba para el implicado una pena de 10 años de privación de libertad, mientras que la defensa planteó un año y tres meses de prisión.

El autor de las graves lesiones generadas ha sido condenado a indemnizar a la víctima con 192.584 euros por diferentes conceptos, de forma fundamental, por los 607 días que tardó en curar de las lesiones sufridas y las secuelas por tener síndrome frontal, trastorno de la personalidad y alteración de las funciones cerebrales superiores; epilepsia focal simple y perjuicio estético moderado.

Además, el acusado debe pagar una responsabilidad civil al Servicio Canario de Salud (SCS) de 123.127 euros por los gastos generados durante la atención a la persona agredida.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Día, se considera como hechos probados que Víctor Manuel, que en el momento de los hechos tenía 29 años, acudió el 13 de julio del 2018 a la vivienda de un vecino, en las viviendas sociales de La Piterita. Tras tocar en la puerta, reclamó la presencia de unos amigos de uno de los hijos de la víctima, que entonces eran menores de edad. Ambos hombres bajaron al zaguán del bloque de pisos, donde discutieron y ambos se abofetearon. A continuación, dichos varones salieron a la calle peatonal Pasaje Áncor. Fue entonces cuando, según el relato del fiscal y tres magistrados de la Sección V de la Audiencia Provincial, el acusado cogió a su rival por la cintura desde atrás, lo inmovilizó y lo lanzó con fuerza contra el suelo. El golpe que recibió en la cabeza la persona afectada fue muy grave y, según un médico forense, le fracturó la base del cráneo. En ese momento cesó la agresión.

En el texto se asegura que el acusado acudió con un hermano y otras personas, que formaron un corro, jalearon a Víctor e impidieron a la esposa de la víctima y a su hijo que se acercaran a separarlos.

El perjudicado, José Enrique, fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), al sufrir un traumatismo craneoencefálico grave, así como numerosas lesiones y afecciones más. De hecho, si no hubiera recibido asistencia médica se habría generado un riesgo grave para su vida.

Como consecuencia del golpe en la cabeza, José Enrique sufre afasia global, es decir, que puede producir pocas palabras reconocibles y entender poco o nada del lenguaje hablado. Además, tampoco puede leer o escribir. Debido a su estado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó una resolución en marzo del año 2019 por la que concedió a la víctima de la agresión la incapacidad permanente, en el grado de absoluta, para realizar cualquier trabajo.

Durante la celebración del juicio el pasado mes de julio, cuando el fiscal, Rafael Ruiz, preguntó al afectado si sabía por qué estaba en la sala de vistas, la respuesta de José Enrique fue “que sí, por el accidente de tráfico”. Y es que, según los familiares directos de la víctima, desde que despertó del coma en el hospital, está convencido de que las limitaciones que sufre en su vida cotidiana se deben a un siniestro vial.

Durante su declaración, el acusado, Víctor Manuel, reconoció los hechos de forma parcial. Admitió que, en compañía de su hermano, acudió a la vivienda de José Enrique para buscar a unos menores amigos de un hijo de la víctima por una pelea ocurrida días antes. Aseguró también que el ahora afectado usó una porra para golpearlo en un antebrazo. Sin embargo, la existencia de dicho objeto solo fue mencionada por Víctor Manuel y su hermano, ya que el resto de testigos negaron que la víctima llevara tal elemento. También aseguró el acusado que le quitó la porra a José Enrique y se la dio a su hermano.

El testimonio del hermano y un amigo carecen de credibilidad

Los magistrados aseguran que, “en todo caso, la agresión no está justificada ni mucho menos amparada en una causa de justificación, pues, si como el propio acusado mantiene, le quitó la porra inmovilizándolo, la acción efectuada a continuación, de levantarlo y lanzarlo contra el suelo, era del todo punto innecesaria y claramente desproporcionada”. Además, explican que “no se alegó la legítima defensa, pero, como señalamos, no concurren los elementos para su estimación, ni como eximente ni como atenuante, pues ni está acreditada la agresión inicial de José Enrique, ya que fue el acusado el que lo abofeteó en primer lugar, amén de haberse personado en su casa para solucionar unos problemas con los menores, dice su hermano Ignacio, saliendo al paso José Enrique, pues dichos menores estaban en su casa y entendió que estaban a su cargo”. En opinión de los magistrados, los testimonios ofrecidos por el hermano del acusado y de un amigo, carecen de “credibilidad suficiente para contrarrestar en lo expuesto el testimonio de los familiares de la víctima”. Dos días antes del juicio, el acusado ingresó 3.200 euros en la cuenta consignada para indemnizar a la víctima. Pero el Tribunal estima que no concurre la atenuante de reparación del daño. En base a la reclamación de responsabilidad civil por el fiscal, “el hecho de consignar una ridícula suma de 3.200 euros dos días antes de la vista, y con la clara finalidad de obtener una atenuación de la pena, no integra tal atenuación”, dicen los magistrados.