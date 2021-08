El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García, ha asegurado este viernes que la posibilidad de una tercera dosis contra el Covid-19 "es un escenario que no se puede descartar", aunque "no hay mucha evidencia científica aún", pero ha señalado que "lo fundamental" es completar la pauta vacunal.

Así lo ha explicado el presidente en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que la tercera dosis está "más documentada" en los inmunodeprimidos, pero "todavía es pronto" para hablar de ella en el resto de la ciudadanía ya que "no hay mucha evidencia aún".

"No hay mucha evidencia científica al respecto y será el gran debate que tengan los reguladores europeos, además de que, mientras que las naciones desarrolladas están pidiendo una tercera dosis, hay países que todavía no han recibido ni una sola", ha apuntado García.

Con respecto a si la vacunación se puede convertir en una campaña anual para las personas que lo necesitan, el presidente ha asegurado que "es posible" que se acabe en esa coyuntura, pero que "en estos momentos no se puede afirmar".

Preguntado también sobre la vacunación en los menores de 12 años, García ha señalado que la indicación que tienen las actuales vacunas "no contempla" a esos menores porque "no existen suficientes" estudios al respecto. "Hay análisis que se están realizando ahora, pero hasta que no esté esa acreditación en las fichas técnicas de las vacunas, es imposible plantear la inoculación en los menores", ha indicado.

Los negacionistas "son irrecuperables"

Por último, el presidente ha valorado que el millón de andaluces que todavía no se ha vacunado "no es un número corto", sino que "permite" que siga existiendo "una circulación del virus".

En este sentido, García ha afirmado que "la mayoría son vacunables", como aquellas que han pospuesto la vacunación por periodo vacacional o las "que tienen miedo" y necesitan de "labores pedagógicas", pero que "los negacionistas son irrecuperables". "No se puede luchar contra la ideología", ha concluido.