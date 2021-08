Cada año ingresan en el Hospital de Parapléjicos de Toledo entre siete y diez personas con una lesión medular tras tirarse al agua de forma imprudente. Después de esa zambullida en charcos o playas de Canarias o de donde se veranee puedes quedar parapléjico (inmóvil desde la cintura) o tetrapléjico (inmóvil del cuello para abajo). Le pasó a Ramón Sampedro cuando tenía 25 años y luchó por una muerte digna.

En un muelle. En unas rocas. En una zona donde está prohibido bañarse. Incluso en una piscina. Vas a saltar de cabeza al agua. No conoces la profundidad, pero el reto te parece divertido. Te tiras. Y desde bien alto. Tu cuello impacta con el fondo. O con una roca o con una rama. La fractura de las cervicales empuja las vértebras y tu columna se comprime. El resultado es una lesión medular que te mata o te deja en una silla de ruedas para el resto de tu vida. No es un accidente de tráfico ni laboral. Aquí no hay seguro, así que prepara tu cuenta corriente –y la de tu familia– para afrontar tu nuevo estado. Y prepara también tu cerebro, porque psicológicamente el impacto es igual de brutal.

Esto no una película de ficción. Es la vida real. Tras una zambullida imprudente puedes quedarte parapléjico (inmóvil desde la cintura) o tetrapléjico (inmóvil del cuello para abajo), como le pasó a Ramón Sampedro cuando tenía 25 años y cuya lucha por una muerte digna fue llevada al cine por Alejandro Amenábar en Mar adentro.

Cada año ingresan en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo –uno de los centros de referencia que hay España– entre siete y diez personas que sufren una lesión medular tras una zambullida imprudente. La mayoría son varones con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. El año pasado ingresaron en ese hospital seis hombres y una mujer. Sus edades, de 18 a 51 años. Ninguno de Canarias. Sus territorios de origen: Alicante, Mallorca, Málaga, Almería, Sevilla, Badajoz y Vizcaya. Su diagnóstico: lesión medular. Seis de ellos sufren hoy tetraplejia, un diagnóstico que se podía haber evitado con una actitud de prudencia y evitando dar ese fatídico salto al agua.

Prudencia y sentido común

Un año más, el centro sanitario de Toledo y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef) recuerdan a los bañistas –sobre todo a los más jóvenes– la importancia de ser prudentes. #NoTeJueguesElCuello es el lema de la campaña de este verano, que insiste en la necesidad de meterse en el agua lentamente. Si alguien se tira de golpe, siempre es mejor hacerlo de pie. Y si es de cabeza, que sea con los brazos extendidos para proteger el cuello y la cabeza.

«Ante la menor duda, no saltes. Jamás te tires desde un sitio que no conoces. No sabes qué profundidad tiene. Puede que la marea haya arrastrado piedras o ramas, o que el fondo haya cambiado de un día para otro. No estropees un divertido día de verano. Sé prudente y ten sentido común. Una zambullida así te cambia la vida de forma repentina y dramática. Es evitable», destaca el médico Ángel Gil Agudo, jefe del servicio de rehabilitación del hospital de Toledo, donde acuden entre el 30% y el 40% de los lesionados medulares de toda España. El especialista destaca cómo, por ejemplo, en la playa de Las Canteras, en la zona de Los Nidillos. Hay gente que se tira allí de forma imprudente. Y lo mismo en otros rincones de las Islas ¿Por qué? «Supongo que somos así», se desespera.

A más altura, mayor será la lesión medular. Puede ser completa o incompleta. En el primer caso, es imposible recuperar la movilidad. «Se interrumpen los mensajes de ida y vuelta del cerebro al resto del cuerpo a través de la médula espinal, lo que se traduce en falta de movilidad y sensibilidad, pérdida de funciones –como el control de intestinos y vejiga–, espasmos y cambios en la función sexual, entre otros», añade el director médico del centro de Toledo, Juan Carlos Adau.

Ante una zambullida así, lo primero que hay que hacer es –por difícil que parezca– mantener la calma. Después, sacar a la víctima del agua para que no se ahogue y ponerla boca arriba en una superficie rígida. «Es clave mover el cuerpo en bloque para que no se produzcan lesiones a nivel del cuello y no mover la columna. Hay que comprobar que puede respirar. Si no, hay que liberar su vía aérea», explica el Gil Agudo.

Nunca hay que trasladar a la víctima a un centro sanitario en un vehículo particular. Es mejor llamar al 112 y esperar. Si la cogen entre varios y la meten en un coche se puede aumentar el desplazamiento entre vértebras y las lesiones incompletas pueden acabar siendo completas.

El especialista destaca que, una vez los pacientes ingresan en Toledo para la rehabilitación, el trabajo médico a realizar es integral porque las secuelas son tanto físicas como psicológicas. El tiempo medio de estancia suelen ser ocho meses. «La aceptación del nuevo estado es muy compleja. El impacto no solo se produce en la vida de la víctima, sino de todo su entorno. La rehabilitación depende mucho del apoyo familiar. Además, no hay seguro que cubra estos accidentes y el impacto económico para afrontar la nueva vida también es muy duro», concluye Gil Agudo.