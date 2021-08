La mañana comenzó con tanto o más calor que el que los canarios han vivido durante el fin de semana. Esta ola de calor histórica, que comenzó la semana pasada en la Península, llegó a su punto álgido ayer en las Islas, donde dejó máximas que superaron los 45 grados centígrados y convirtió al Archipiélago en el hervidero de España.

El festivo del Día de la Asunción trasladado a este lunes se convirtió en un hervidero para la población que trató de aplacar las altas temperaturas en las playas, charcos o piscinas que encontraran con un aforo reducido, aunque lo recomendable, según las autoridades era realizar el menor movimiento posible. Por eso, la mayor parte de las calles estaban totalmente vacías. Los termómetros no bajaron de los 25 grados en ningún punto de las Islas. Los puntos en los que se registraron temperaturas más altas fueron Tasarte (Gran Canaria), cuyos termómetros marcaron a las 15:40 horas 45,2 grados y el Aeropuerto del Sur (Tenerife), donde se elevaron hasta 44,2 grados poco después del mediodía (12:10 horas). Estas dos temperaturas fueron la primera y quinta más altas de toda España en la jornada de ayer. Durante cierto tiempo, el top 10 de temperaturas máximas del país también se coló la registrada en Maspalomas, también durante el mediodía: 43,5 grados centígrados. Aunque finalmente fue superada por las altas temperaturas de Andalucía. A medida que los alisios empezaron a hacer acto de presencia y soplar con fuerza en las Islas, las temperaturas de muchas zonas empezaron a rebajarse, especialmente a partir de mediodía. Su aparición también provocó que la humedad aumentase y el viento fuera más frío.

Lo que está sufriendo Canarias es una situación excepcional, ya que desde que está vigente el Plan Meteoalerta, no se había activado nunca el aviso rojo en las islas mencionadas anteriormente, a excepción de Gran Canaria. En esta isla se activó el aviso rojo durante el episodio de altas temperaturas que afectó a Canarias a finales de agosto del año pasado ya que fue especialmente cruento en esa isla. Sin embargo, no había ocurrido en los últimos 15 años en ninguna zona de las islas occidentales. En el día de ayer eran el sur de Tenerife, el sur, sureste y suroeste de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y oeste de La Palma los lugares en los que se activó este aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que supone que se puedan alcanzar –e incluso superar– temperaturas máximas de 41 grados. Se superó, en este sentido, en las estaciones de Tasarte (45,2 grados), Maspalomas (43,5 grados), Tirajana (42,4 grados) y Agüimes (41,8 grados), en Gran Canaria; de El Pinar (41,3), El Hierro, y del Aeropuerto de Tenerife Sur (44,2 grados) y Arico (41,2), en Tenerife. Esto supone entre 15 y 16 grados más que los valores de temperatura máximos registrados normalmente en estas zonas, que en agosto se suelen situar en los 28 grados centígrados, según los datos de valores climatológicos normales proporcionados por la Aemet. Para el día de hoy, los avisos son similares, a excepción de El Hierro y La Gomera que evadirán las temperaturas extremas y bajarán a aviso naranja.

Impulso del cambio climático

La excepcionalidad de este fenómeno, sin embargo, no quiere decir que la posibilidad de que se repita sea menor. De hecho, muchos científicos consideran que no hubiera ocurrido igual si no fuera por el cambio climático. Como explica el canario Juan José González Alemán, físico atmosférico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), esta ola de calor es «histórica» dado que ocurre «como mucho en menos de un 0,13% de la climatología mundial». Una de las consecuencias del aumento de temperaturas debido al calentamiento global es justamente que fenómenos extremos, como las olas de calor, sean más habituales en las Islas, además de más intensas y que duren más días.

Según las estimaciones de la Aemet, que regionaliza los datos y conclusiones de los distintos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), Canarias pasará de sufrir olas de calor de unos 5 o 10 días anuales –como en la actualidad– a atravesar años en los que las olas de calor duren unos de 15, 30 e incluso 70 días a final de siglo, aunque ello dependerá del escenario de emisiones en el que se encuentre el planeta en su conjunto. Esto tiene relación directa con el calentamiento del continente africano, pues desde donde surgen esas masas de aire cálido que tocan de lleno el Archipiélago.

Una de las zonas más afectadas por este fenómeno meteorológico extremo ha sido la cumbre de Tenerife. En Izaña, a 2.390 metros sobre el nivel del mar, los termómetros registraron 25,8 grados centígrados. Las zonas más altas de la isla han sufrido tres noches tropicales seguidas, en las que las temperaturas apenas han bajado de los 17 grados durante la noche, pese a que la temperatura mínima habitual de esta zona suele estar en los 13 grados en agosto. Estas temperaturas son un recordatorio del daño que el aumento de temperaturas está haciendo a las cumbres de las Islas, que es mucho mayor que el que se registra en las zonas costeras o incluso en las medianías. Como explica el jefe de conservación del Parque Nacional del Teide, José Luis Martín Esquivel, en el Teide se está registrando un aumento de temperatura de 1,8 grados centígrados más que en el periodo preindustrial, mientras que en las partes bajas el aumento oscila en torno al grado centígrado. «A final de siglo, en el Teide desde luego vamos a superar los 2 grados, y ya estamos viendo procesos muy graves desde el punto de vista ecológico».

Menos calor desde mañana

Hoy las temperaturas continuarán en ascenso, y serán las zonas del sur las más afectadas, al igual que en el día de ayer. El descenso térmico comenzará mañana miércoles en las Islas, aunque todavía se podrán alcanzar los 36 grados centígrados en las medianías y cumbres. Soplará el alisio con intervalos de muy fuertes localmente en Lanzarote, Fuerteventura y en cumbres y vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

Mañana se mantendrán también los avisos por altas temperaturas pero serán menos graves. En este sentido, Gran Canaria será la única isla que mantendrá el aviso naranja, mientras que en el resto –menos Tenerife– se activará el aviso amarillo por altas temperaturas. La Aemet también dejará activado los avisos por las rachas de viento muy fuertes y por las consecuencias que esta circunstancia puede tener sobre el oleaje y el mar.