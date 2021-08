Canarias registró este domingo 287 nuevos casos de coronavirus, 191 menos que el domingo anterior -478-, lo que supone una bajada del 40% en la cifra de contagios en una semana. Se confirma así un descenso continuado en el número de positivos por Covid-19 en los últimos quince días, aunque las autoridades sanitarias advierten de la necesidad de no bajar la guardia y seguir cumpliendo las normas de mascarilla en interiores, distancia física y lavado de manos.

También se han reducido en 206 la cifra de casos activos en la última semana, con 15.812 registrados ayer frente a los 16.018 del 8 de agosto. La presión hospitalaria ha bajado con respecto a la última semana -pasando de 472 personas ingresadas en planta a 396-; pero no se puede decir lo mismo de los ingresos en la UCI, que han aumentado en estos siete días en cinco pacientes, pasando de 95 a 106 en el día de ayer.

Agosto, sin embargo, está siendo un mes negro en cuanto a mortalidad por Covid-19. Este domingo se sumaron dos nuevos fallecimientos y ya son 53 los producidos en las Islas en las últimas dos semanas, muchos asociados a brotes familiares y sociales. Una cifra muy superior a la de julio, en la que se contabilizaron 36 víctimas mortales por coronavirus, 10 en la primera quincena y 26 en la segunda. El cómputo global asciende a 877 fallecidos en el Archipiélago desde que comenzó la pandemia. En lo que va de año, la semana con peor registro en cuanto a mortalidad fue la del 18 al 24 de enero, con un total de 34 decesos, seguida de la primera de agosto -del 2 al 8-, con 26; del 11 al 17 de enero con 25; y la pasada semana, del 9 al 15 de agosto, con 24 víctimas más.

El total de contagios diagnosticados en Canarias asciende actualmente a 88.214, de los que han sido dados de alta tras superar la infección el 81% que equivale a un total de 71.525 personas -137 en las últimas 24 horas-.

Los datos por Islas

En cuanto al balance por islas, Tenerife registró en la última jornada 129 casos que se suman a un cómputo global de 42.510 contagios diagnosticados, de los que 9.018 están activos epidemiológicamente, el 57% del Archipiélago.

Gran Canaria, por su parte, cuenta con 33.637 contagios acumulados, 103 más en las últimas 24 horas, y 6.054 activos. Le sigue en incidencia Lanzarote, que ayer registró 27 positivos y ya son 6.388 los acumulados y 210 activos. Fuerteventura, con un balance de 3.832 casos desde el inicio de la pandemia, ayer sumó 19 más que la jornada anterior, y 475 activos. En La Palma se registraron siete casos nuevos este domingo, por lo que cuenta con 1.029 acumulados y 40 activos. Respecto a las dos islas con menor incidencia, El Hierro fue la única ayer en no contabilizar ningún caso nuevo, por lo que se mantiene en 432 acumulados y cuatro activos; mientras que La Gomera registró dos nuevos contagios, y actualmente cuentan con 382 acumulados y nueve activos.

El pasado sábado, se administraron 11.204 vacunas contra la Covid-19 en el Archipiélago, por lo que ya ascienden a 2.762.480 las dosis inoculadas durante la campaña de vacunación que arrancó en Canarias el 27 de diciembre de 2020, un 93% de las 2.971.940 recibidas. Dichas cifras se traducen en que el 67,87% de la población diana -aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.774 personas-, ya ha sido inmunizada con la pauta completa; cifra que se eleva al 80,72% con 1.582.785 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna.

Mujeres gestantes

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias han puesto el foco en impulsar la vacunación entre las mujeres gestantes, en periodo de lactancia o que deseen quedarse embarazadas, al comprobarse que tienen más riesgo de padecer Covid-19 de manera grave.

Según los datos difundidos por la Agencia Efe, en Canarias, el 47% de las embarazadas tiene al menos una dosis puesta, el 8% están citadas para la primera cita, un 2% ha registrado que no quiere o no procede vacunarse y un 43% no están vacunadas ni citadas ni se ha registrado que no quieran hacerlo. En los hospitales canarios hay seis embarazadas con Covid: cuatro en planta que están estables y dos en UCI, una de ellas grave.