Unas 196.000 personas separan a Canarias de conseguir el 90% de la inmunidad colectiva. En otras palabras, el Archipiélago debería vacunar a 196.000 personas más (un total de 1,7 millones) para poder alcanzar este objetivo, el que los científicos apuestan por marcarse como meta ante el avance de variantes como la Delta.

En el día de ayer Canarias alcanzó prácticamente el 84% de la población vacunada con al menos una sola dosis, siendo un 66,20% de la población la que ha recibido la pauta vacunal completa, y por tanto, la protección contra el coronavirus. Para garantizar la inmunización completa de al menos ese 84% de la población habrá que vacunar a unas 271.000 personas durante las próximas semanas.

«Estamos en la recta final, ahora no podemos dejarlo». Con estas palabras, Begoña Reyero, coordinadora de la campaña de vacunación en Canarias, explica que el Archipiélago ha llegado a un punto en su avance en la protección contra la covid-19 de la población que los sanitarios deben empezar a «captar» a aquellos que no han querido hacerlo aún. Con esta nueva estrategia –que ya se llevó a cabo anteriormente con los mayores de 90 y en las personas de más de 60– se espera poder vacunar finalmente a parte del 16% de la población que aún no lo ha hecho.

No siempre la reticencia es sinónimo de negacionismo. De hecho, en muy pocas ocasiones es así. Según la profesional, «la población suele mostrar reticencias por su situación a nivel personal, ya sea porque tiene una patología de base o porque le han surgido dudas». En este sentido, considera que esta parte de la población es susceptible de ser recaptada y es muy posible que acaben vacunándose contra la covid-19

Reyero es optimista y considera que, aunque la vacunación lleva estancada aproximadamente tres semanas en ciertos grupos, después del verano puede haber un empujón en la campaña vacunal. «Mucha gente retrasa la vacunación por irse de vacaciones y nos cuentan que lo harán a la vuelta», explica su coordinadora. Pero la procastinación veraniega no es el único ingrediente de este frenazo. Reyero también es consciente de que hay un porcentaje pequeño de la población que siempre va a mostrar reticencias para este tipo de actividades que conciernen a la salud pública.

Este caso es, de hecho, similar al que ocurre cuando se solicita a la población el abandono del hábito tabáquico o la pérdida de peso. En estas dos circunstancias los sanitarios tienen en cuenta que «aproximadamente el 5% de la población es reacia a hacerlo». En lo que se refiere a la vacunación de covid-19, y por el momento, además de las reticencias del grupo de 40 a 49 años (el 18,2% aún no se ha vacunado), en estos momentos están encontrando un problema en la población joven. «De 39 años y hasta 20 nos encontramos una parte de la población que suele estar alejada del sistema sanitario –excepto si es por una patología aguda– y no tiene tanta conciencia de prevención», asevera Reyero. En estos grupos existen las mayores tasas de personas que no han recibido ni una dosis. Según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, casi el 40% no ha accedido aún a la vacunación. El número es algo mayor en personas de entre 12 y 19 años, para los que se han vacunado el 57,3% y el 42,27% no han recibido ni una dosis. No obstante, esta cifra es mejor que la de las personas entre 20 y 29 años, donde el 45,7% aún no se ha vacunado.

Cabe recordar que estos grupos vacunales, a excepción del de 12 a 19 años, pudieron acceder a la vacuna desde principios de julio, con lo que Reyero considera que «han tenido tiempo». «El Servicio Canario de la Salud ha puesto a su disposición puntos de vacunación masivo, herramientas para pedir cita, y jornadas de vacunación sin cita. Han tenido todas las opciones de accesibilidad», asevera Reyero que ratifica que lo que falta es «que la gente acuda». La vacuna es la única terapia que ayuda a combatir el virus de la SARS-CoV-2 de manera directa. La vacunación no previene el contagio y tampoco elimina por completo la posibilidad de hospitalización, pero sí reduce esa probabilidad de manera drástica (dependiendo de la farmacéutica entre un 95% y un 80%). Como recuerda Sanidad, más del 70% de los hospitalizados con covid-19 en estos momentos en Canarias no estaba inmunizado y que el 77% de los ingresos en UCI se producen en personas sin inmunizar.