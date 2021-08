El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha abierto un nuevo punto de donación temporal en el municipio de Candelaria (Tenerife).

El dispositivo estará activo a partir de este martes, 10 de agosto, en el Centro Cultural La Villa, en la calle Los Príncipes, hasta el próximo 23 de agosto, ha informado el ICHH este lunes en un comunicado.

Los horarios establecidos van de las 11:15 a las 13:45 y de las 17:00 horas a las 20:45, y para acudir al centro se ha de solicitar cita previa.

Requisitos para donar

Los requisitos básicos para donar sangre incluyen presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos como no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.