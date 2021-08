La escalada de contagios de coronavirus y el aumento de la presión hospitalaria en Canarias, que sufre el pico máximo de saturación en las UCI desde el inicio de la pandemia, a lo que suma el recrudecimiento de brotes en residencias, hospitales y cárceles, ha propiciado un galimatías en torno a las medidas y restricciones para tratar de doblegar la curva expansiva de la quinta ola.

La nueva normativa para el Nivel 4, que difiere en numerosos aspectos con las medidas aplicadas con anterioridad en este mismo nivel en las Islas, debido a la incorporación de múltiples modificaciones en materia de aforos, agrupaciones y cierres debido a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y su discrepancia con los criterios del Gobierno de Canarias.

Por tanto, Tenerife y Gran Canaria (entra a las 00:00 del lunes) convivirán en el máximo nivel de alerta sanitaria en plena confusión con motivo de los continuos cambios de nivel de alerta en las Islas, así como de las modificaciones dentro de esas mismas normativas. A este caos, que ha favorecido una cierta relajación general en cuanto a la aplicación de las medidas, se suma otra realidad acuciante: la alta contagiosidad de la variante Delta, que es la predominante en Canarias con un 80,5% de los casos, y que resulta 1.000 veces más infectiva que la cepa original, además de erigirse en la única variante que permite a las personas vacunadas contagiar el virus.

Reglas imbatibles

Ahora bien, la vacuna, sumada a las medidas básicas de prevención y seguridad -el uso de las mascarillas, la distancia social y la rutina de higienización-, se reafirman como el arma fundamental para combatir el virus. De hecho, los expertos sanitarios coinciden en que si la variante Delta hubiese irrumpido antes de que se iniciara la campaña de vacunación, el escenario actual en Canarias habría sido «una escabechina».

Por esta razón, uno de los factores que más preocupa a los sanitarios en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria es que nueve de cada diez pacientes que precisan ingreso no están vacunados contra el virus o no han completado aún la pauta de la inmunización.

Por tanto, el Nivel 4 se estrena en Gran Canaria con una tabla de medidas bastante más laxa que la que se impusiera meses atrás en la isla de Lanzarote, la primera isla en ascender a este grado el pasado enero, pero también con respecto a niveles inferiores aplicados entonces en el resto de las islas con peores datos epidemiológicos. Esto se debe a las diferencias entre el Gobierno de Canarias y el TSJC, ya que este último no ha dado luz verde a algunas peticiones para reforzar las restricciones contra el virus, debido a la falta de un marco jurídico que las ampare tras el fin del estado de alarma.

Estas limitaciones se corresponden precisamente con las herramientas que contribuyeron a contener el virus en oleadas anteriores y que, en principio, no se contemplan en la nueva tabla de medidas para los distintos niveles de alerta en Canarias, como son el toque de queda, el cierre perimetral y la clausura de espacios interiores para los niveles 3 y 4.

A este respecto, el Ejecutivo regional anunció el pasado jueves que ya trabaja en una norma que brinde marco legal a un nuevo paquete de restricciones contra el virus y que espera tener aprobada en las próximas semanas. Por otra parte, el TSJC también ha suspendido de forma cautelar la medida del Gobierno canario de exigir el Certificado Covid o un test negativo para acceder a los interiores en establecimientos de hostelería y restauración. Sin embargo, este sí será obligatorio para los viajes interinsulares, a la península o al extranjero (o en su defecto, un test negativo realizado en las 72 horas previas).

Hasta entonces, las normas en vigor para el Nivel 4 de alerta sanitaria en Canarias, que entra en vigor a partir de la madrugada de mañana en Gran Canaria, y que también deben aplicarse en Tenerife, son las siguientes:

Uso de la mascarilla y distancia interpersonal.

Todas las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todos los espacios de uso público. En las calles y espacios exteriores, solo se puede prescindir de la mascarilla si se garantiza la distancia interpersonal de dos metros. Además, se recomienda no permanecer en espacios cerrados y concurridos. También se puede retirar la mascarilla en espacios de naturaleza al aire libre fuera de núcleos de población, así como en playas y piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio sin desplazarse, y siempre que pueda mantenerse la distancia de dos metros de otras personas no convivientes.

Reuniones limitadas a cuatro personas en casa y en la calle.

Las reuniones de grupos de personas, en espacios públicos y privados, es de un máximo de cuatro personas, salvo convivientes.

Cierre de locales de 00:00 a 06:00 horas.

Para la actividad de establecimientos de hostelería y restauración, el Gobierno de Canarias ha decretado el cierre completo del local y del servicio de recogida en el propio establecimiento antes de las 00:00 horas.

Un tercio de aforo en guaguas y dos personas en taxis.

En los taxis de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse un máximo de dos personas por cada fila de asientos, salvo que se trate de personas del mismo grupo de convivencia estable, excepto en el asiento al lado del conductor. Todos los ocupantes deben llevar mascarilla y se garantizará la renovación del aire: ventanas abiertas o sistema de toma de aire exterior. En cuanto a las guaguas, se reduce el aforo al 33% y se reforzarán las líneas de mayor afluencia.

Potenciar el teletrabajo.

La prestación de servicios se debe realizar, preferentemente, de modo telemático. En el caso de reuniones, sólo se realizarán de forma presencial aquellas que sean imprescindibles.

Prohibido fumar en terrazas y en movimiento.

No está permitido fumar mientras se transita por la vía pública, así como tampoco en los locales y establecimientos abiertos al público, incluidas las terrazas al aire. Solo se permite fumar en la vía pública si se garantiza la distancia de seguridad de dos metros de forma permanente con el resto de personas.

Comer y beber en la calle.

Se prohíbe comer y beber en la vía pública y en los espacios al aire libre cuando no sea posible garantizar la distancia, excepto entre grupos de convivencia estable y en lugares autorizados para ello.

Prohibidos los eventos multitudinarios.

Estos eventos no podrán celebrarse en territorios que se encuentren en estos niveles de alerta, y en el caso de que el evento haya sido autorizado con anterioridad a la entrada del territorio en uno de estos dos niveles de alerta, la autorización decaerá quedando sin efecto.

Hostelería y restauración: seis en exterior, cuatro en interior y dos en barra.

Las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 75% y los comensales serán como máximo 6; en el interior no se podrá superar el 50% del aforo y se podrán sentar en cada mesa 4 personas como máximo, y el consumo en barra será en grupos de 2 personas. Además, en todos los niveles de alerta debe respetarse la distancia de, al menos, dos metros entre las sillas de mesas colindantes, entre grupos de mesas y entre grupos de clientes en barra. Para facilitar el rastreo ante casos positivos de Covid-19, se llevará un registro de los clientes en los servicios de comida y cena en zonas interiores de restaurantes (nombre y apellidos, DNI, teléfono y fecha y hora del servicio). Por otra parte, quedan prohibidos el bufé y el autoservicio en interiores (sí se permiten al aire libre), con excepción de los establecimientos hoteleros.

33% de aforo en establecimientos turísticos.

Los aforos en estos recintos se reducen al 33%, con grupos de un máximo de cuatro personas, y se permite el bufé asistido en el interior y exterior.

25% de aforo en tiendas.

El aforo en el interior de locales y comercios minoristas y actividades de servicios profesionales abiertos al público se reduce al 25%. En establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, el aforo se reduce al 25% en cada una de ellas.

50% de aforo en playas.

Los no convivientes deben guardar la distancia de al menos dos metros entre sí cuando no hagan uso de la mascarilla. Sólo se permite la práctica de deporte individual con distancia de seguridad.

Parques cerrados.

El uso del mobiliario urbano infantil y deportivo queda prohibido, por lo que los ayuntamientos deben proceder a su precinto.

55% del aforo en cines y teatros.

Reducción al 55% del aforo autorizado en cines, teatros, auditorios y en espacios culturales estables. Se mantendrá como mínimo dos butacas libres (debe señalizarse la prohibición de su uso) entre grupos de convivencia en la misma fila horizontal y una butaca libre, tanto delante como detrás de cada butaca ocupada. También se prohíbe comer y beber durante espectáculos o sesiones de cine.

25% de aforo en museos.

El aforo en museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales se reduce al 25%, con grupos de hasta cuatro personas.

33% de aforo en bibliotecas.

El aforo en bibliotecas, salas y servicios se reduce a un tercio, con grupos de hasta cuatro personas.

Actividad física y deportiva no federada: 25% de aforo al aire libre, 55% en interiores.

Al aire libre, el aforo es hasta el 25%, mientras que en el interior de las instalaciones y centros deportivos se permite hasta el 55% del aforo.

Máximo de 25 personas en la actividad deportiva federada.

La práctica deportiva federada profesional (fútbol de primera y segunda división masculina y baloncesto, liga ACB masculina), nacional e internacional, podrá llevarse a cabo individual y colectivamente, con la distancia de seguridad y con un número máximo de 25 personas simultáneamente. En el ámbito regional e insular, se prohíbe cualquier tipo de práctica al aire libre en la que no pueda mantenerse la distancia y queda prohibida la práctica de la actividad física y deportiva en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos. También quedan suspendidas las competiciones deportivas de carácter federado de ámbito regional e insular. No podrán celebrarse eventos multitudinarios sujetos a autorización previa y, en ese caso, no se permite la asistencia de público, salvo lo relativo al acompañamiento de menores en instalaciones al aire libre que dispongan de gradas.

33% de aforo en lugares de culto religioso, velatorios y entierros.

En todos estos casos, el aforo se reduce al 33%, con un máximo de 20 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados.

55% de aforo en establecimientos y locales de juego y apuestas.

El aforo se reduce al 55% y las mesas admiten una ocupación máxima de cuatro personas, con distancia de dos metros entre sillas de diferentes mesas.

33% de aforo en campamentos infantiles.

En estos casos se permite un aforo máximo de 20 personas, incluidos los monitores, en grupos de cuatro personas, pero se cierran las acampadas, refugios, albergues no sociales y campamentos con pernoctación.

33% de aforo en piscinas colectivas y spas cerrados.

Las instalaciones descubiertas admiten un tercio del aforo, en grupos de hasta dos personas. Las piscinas cubiertas de titularidad pública se abren solo para usuarios que precisen de la actividad con fines terapéuticos y mejora de la salud. Los spas o piscinas de hidromasaje cubiertas permanecerán cerrados.

Prohibida la fiesta y la posibilidad del botellón.

El ocio nocturno (discotecas, bares de copas y karaokes) permanecerán cerrados. Además, se establece el cierre, antes de las 22:00 horas, de parques y playas y a aquellos otros espacios públicos en los que sea previsible la celebración de botellones o en los que puedan producirse aglomeraciones.

Actuaciones musicales, sí, pero con precaución.

Los espectáculos con coros, bandas, orquestas u otras agrupaciones musicales en espacios cerrados solo pueden celebrarse si se garantiza el uso continuo de la mascarilla y la distancia de seguridad. Estos eventos también podrán desarrollarse en espacios al aire libre, siempre y cuando se garantice esta distancia entre los componentes y entre estos y el público que asiste a la cita.