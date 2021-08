Un equipo internacional de astrónomos, en el que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha hallado un sistema exoplanetario formado por varios planetas similares a los del interior del Sistema Solar orbitando alrededor de la estrella cercana L 98-59. Entre ellos se encuentra un planeta con la mitad de la masa de Venus –el exoplaneta de menor masa jamás medido utilizando la técnica de velocidad radial–, un mundo oceánico y un posible planeta en la zona habitable.

El descubrimiento, publicado en Astronomy & Astrophysics, se llevó a cabo utilizando datos obtenidos por el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, y suponen un paso importante en la búsqueda de vida en planetas del tamaño de la Tierra fuera del Sistema Solar. El sistema planetario recientemente estudiado, llamado L 98-59 por su estrella, es un objetivo atractivo para futuras observaciones de atmósferas de exoplanetas. Orbita una estrella a solo 35 años luz de distancia y ahora se ha descubierto que alberga planetas rocosos, como la Tierra o Venus, que están lo suficientemente cerca de la estrella como para ser cálidos.

Con la contribución del VLT, el equipo pudo inferir que tres de los planetas pueden contener agua en su interior o en sus atmósferas. Los dos planetas más cercanos a la estrella en el sistema L 98-59 probablemente estén secos, pero pueden tener pequeñas cantidades de agua, mientras que hasta el 30% de la masa del tercer planeta podría ser agua, lo que lo convierte en un mundo oceánico.

Además, el equipo descubrió un cuarto planeta e indicios de un quinto que no habían sido detectados previamente en una zona a la distancia adecuada de la estrella para que exista agua líquida en su superficie. «Tenemos indicios de la presencia de un planeta terrestre en la zona habitable de este sistema», indica Olivier Demangeon, investigador del Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço de la Universidad de Oporto (Portugal) y autor principal del nuevo estudio. «El planeta en la zona habitable puede tener una atmósfera que podría proteger y sustentar la vida», explica María Rosa Zapatero Osorio, investigadora del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) y coautora del trabajo.

La mitad de la masa de Venus

El estudio representa un importante avance técnico ya que los astrónomos pudieron determinar, utilizando el método de velocidad radial, que el planeta más interno del sistema tiene solo la mitad de la masa de Venus. Esto lo convierte en el exoplaneta de menor masa jamás medido con esta técnica, que calcula el bamboleo de la estrella causado por el pequeño tirón gravitacional de sus planetas en órbita.

El equipo utilizó el instrumento Espresso (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) del VLT situado en el Observatorio Paranal (Chile) para estudiar L 98-59. «Sin la precisión y estabilidad que proporciona Espresso esta medición no hubiera sido posible –asegura Zapatero Osorio–. Este es un paso adelante en nuestra capacidad para medir las masas de los planetas más pequeños más allá del Sistema Solar», añade.

Los astrónomos detectaron tres de los planetas de L 98-59 en el año 2019 utilizando el satélite TESS, de la NASA. Este satélite está basado en una técnica que se conoce como tránsito, donde la caída en la luz proveniente de la estrella causada por un planeta que pasa frente a ella se usa para inferir sus propiedades.