Sobre la decisión del TSJC, Pérez fue enumerando los aspectos sobre los que este órgano ha suspendido de forma cautelar las medidas aprobadas el pasado 26 de julio, para señalar que "el Gobierno adopta una serie de medidas después de escuchar a los servicios científicos y técnicos; en función de criterios técnicos y legales" para señalar los aspectos en los que el Ejecutivo no está de acuerdo con la decisión, y aunque respeta el auto de momento, "el Gobierno lo que no va a hacer es no velar por la salud de la ciudadanía", argumentó. El Gobierno, asegura Pérez, ha intentado conjugar la defensa de la salud para que el impacto de la pandemia sea el menor posible, la compatibilización con el desarrollo de la actividad económica, así como la legalidad de las medidas que se aprobaban".