Una nieta tinerfeña busca cómo hablar con su abuela aislada por la Covid-19 en La Candelaria "¿Algún enfermero o médico que esté de urgencias en La Candelaria? Mi abuela está ingresada e incomunicada, ni sabe leer y como no se puede pasar, no he podido tener contacto con ella. Necesito un favor, lo agradecería mucho", publicó la joven en Twitter