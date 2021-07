La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias prepara una batería de medidas para «saldar la deuda histórica» con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). A través de financiación europea y autonómica, el Ejecutivo regional prepara la puesta en marcha de diferentes programas para el próximo curso escolar que además traerán aparejados nuevas contrataciones de docentes, y que previsiblemente superarán el centenar de incorporaciones. El director general de Ordenación, Innovación y Calidad, Gregorio Cabrera, afirma que, «históricamente, nunca ha habido otro momento en Canarias en el que se haya puesto tanto interés e inversión en beneficio del alumnado NEAE».

Cada vez son más los casos de estudiantes a los que se les diagnostican trastornos o discapacidades, no porque antes no existieran, sino porque no se realizaban las evaluaciones pertinentes. Además, Cabrera alerta de que, durante la crisis económica que arrancó en el año 2008, «este alumnado fue uno de los sectores que se vio directamente perjudicado» por lo que «contamos con una deuda educativa» que Canarias ha decidido saldar ahora. La puesta en marcha de estas medidas coincide además con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) que, en su artículo 1, establece el principio de equidad para garantizar la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo.

Las estadísticas europeas indican que uno de cada seis alumnos presenta algún tipo de necesidad específica educativa, por lo que Canarias se prepara ahora para dar respuesta a todos estos casos, que en a veces tan solo precisarán de atención puntual y otras obligarán a una intervención integral. En cualquier caso, el objetivo del Gobierno de Canarias es crear un sistema robusto que sea capaz de dar respuesta a alumnado con necesidades específicas y de forma fácilmente asumible por el profesorado de aula así como crear experiencias especializadas con otros recursos extraordinarios. Es por ello que el programa de la Consejería de Educación no solo contempla la contratación de nuevo profesorado, sino que también ofrecerá formación a los docentes en plantilla, tanto para los que trabajan con el alumnado NEAE como para el conjunto de los docentes de un centro.

Con todo, a lo largo del próximo curso escolar se consolidarán en Canarias programas de pilotaje para el alumnado NEAE al tiempo que se crearán otros totalmente novedosos. Es el caso por ejemplo de la creación de las unidades de orientación y asesoramiento. Se dará forma a una decena de ellas en todo el Archipiélago para atender también a alumnado en situación de especial vulnerabilidad. «Estos espacios servirán de enlace con las familias y su objetivo fundamental es evitar que el alumnado más vulnerable fracase y abandone de forma temprana el sistema», expresa Gregorio Cabrera quien añade que cada una de estas unidades contará con tres especialistas: un orientador, un integrador social que sirva de enlace con las familias, y un trabajador social. Así, cada unidad tendrá a tres profesionales y el 100% de ellos serán nuevas contrataciones. Este proyecto se podrá acometer gracias a la llegada de los fondos de recuperación europeos para hacer frente a los estragos causados por la pandemia.

En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), se prevé también la creación de tres aularios adscritos a centros de Educación Especial en Gran Canaria, La Palma y El Hierro. Se trata de recursos que se pondrán en marcha con financiación autonómica y están ideados para dar respuesta a zonas geográficas donde no existe alumnado suficiente para crear un centro de Educación Especial completo o que, existiendo, se encuentran desbordados. Así, estos aularios permiten atender al alumnado más cerca de sus hogares y presentan los mismos recursos que un centro completo pero con menos alumnos. En el caso del nuevo aulario de Gran Canaria que abrirá sus puertas en el sur de la Isla tan solo para la etapa de Educación Infantil, mientras que los otros dos proyectos recibirán a alumnos de todas las edades.

Otra de las grandes novedades de cara al próximo curso escolar son las 14 aulas enclave que abrirán sus puertas en toda Canarias a través de fondos autonómicos para dar respuesta a las necesidades de escolarización y recursos del alumnado NEE. Estas aperturas traerán aparejadas además la contratación de 28 nuevos profesionales. En la actualidad, existen en el Archipiélago 228 aulas enclave, de las que 133 son de Educación Infantil y Primaria y 95 de tránsito a la vida adulta para alumnado de Secundaria. En ellas se proporciona una respuesta educativa al alumnado con NEE que requiere adaptaciones que se apartan significativamente del currículo.