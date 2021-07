El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) realizó este miércoles, 14 de julio, un «llamamiento urgente» a la población isleña para que acuda a donar sangre en los próximos días debido al «importante descenso registrado en los niveles de stock del Centro Canario de Transfusión». El órgano dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias alertó de que las bajas cifras «ponen en riesgo la correcta atención de la demanda hospitalaria».

El ICHH recuerda que la donación de sangre «es un pilar fundamental para el normal funcionamiento del sistema sanitario» puesto que se trata de un producto único que no puede fabricarse sino que depende exclusivamente de la donación «generosa, altruista y responsable» de las personas que cumplan los requisitos para ser donantes. Asimismo, la caducidad de los componentes de la sangre hace que sea absolutamente indispensable mantener un número regular de donaciones durante todo el año.

La población canaria mostró una actitud modélica durante el comienzo de la pandemia y el confinamiento cuando, a pesar de la crítica situación, no se paralizó el proceso de donación en las Islas. De hecho, los datos de donación de sangre fueron mejores durante 2020 que en 2019. Sin embargo, la situación se ha agravado durante el último año y, en concreto, en las últimas semanas. De este modo, responsables del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia reconocen que está siendo un verano complicado, «aunque siempre lo son para los bancos de sangre». No obstante, en esta ocasión hay que sumar «la incidencia de la pandemia, el aumento de la ocupación de las camas hospitalarias en las últimas semanas debido al Covid, las ganas que tiene la población de vacaciones y de desconectar y la ola de calor». Todo esto ha dado lugar a «una tormenta perfecta» que ha provocado que «el stock, que ya estaba resentido en los últimos meses, haya entrado ahora en una situación crítica» que ahora puede hacer «peligrar la actividad hospitalaria en Canarias».

Representantes del ICHH recuerdan que el banco de sangre es regional y que cuenta con dos sedes, una en Santa Cruz de Tenerife y otras en Las Palmas de Gran Canaria. Así, toda la sangre que se extrae en las Islas se deriva a esos dos bancos provinciales y se va distribuyendo en función de las necesidades de cada isla. Obviamente, el consumo de este producto es mayor en las islas capitalinas, que cuentan con los grandes hospitales de Canarias.

En el Archipiélago, hacen falta 300 donaciones de sangre diarias para atender tanto la actividad hospitalaria programada como las urgencias. Solo así es posible dar respuesta a tratamientos de pacientes oncológicos, leucemias, anemias severas, trasplantes, cirugías, accidentes de tráfico o partos con complicaciones, ya que todo ello necesita de transfusiones de hemoderivados de los diferentes grupos sanguíneos. Los grupos A+, A- y O+ son los más solicitados.

Ante esta situación crítica, el ICHH recuerda que la población puede acudir a donar a los hospitales sin necesidad de solicitar cita previa, aunque recomienda visitar la página web www.efectodonacion.com en la que se puede consultar toda la información de los puntos de donación en Canarias. Asimismo, el Instituto ampliará estos días la donación. Aunque mañana es día festivo en Santa Cruz de Tenerife, el punto de la calle Méndez Núñez estará abierto en horario de mañana y se doblará el horario de donación en San Isidro, en Granadilla de Abona.