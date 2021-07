«La variante Delta no es la predominante, pero está en camino de serlo. A todas las regiones españolas nos preocupa la incursión de esta variante de la Covid-19». Así lo puso de manifiesto ayer el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, durante su intervención en el curso el Impacto social y económico en Canarias de la Covid-19, de la 29ª edición de la Universidad de Verano de Maspalomas. Sin embargo, Domínguez apuntó que las vacunas protegen a la población, si bien preocupa el aumento de las hospitalizaciones. «En Tenerife, solo en el Hospital de La Candelaria hay más de 115 hospitalizados. La situación es preocupante y por eso nos agarrábamos a la decisión del toque de queda, aunque la justicia no lo haya aceptado», apuntó.

En su conferencia Capacidad y actuación de los servicios sanitarios y sociales, el director del SCS recordó que el objetivo es que el presente mes concluya con el 70% de la población canaria vacunada. «Tenemos previsto vacunar a menores de 12 a 13 años, para el inicio del curso escolar y recuperar a esa población que no se ha vacunado desde diciembre. Daremos una segunda vuelta con todo, para que después del verano toda la población esté vacunada», subrayó.

Sobre la no aplicación del toque de queda en España, manifestó que «estamos muy tristes por la situación judicial. En otras comunidades autónomas parece que la sensibilidad de los jueces es diferente, y más, cuando la Fiscalía se había posicionado a favor de esa medida, porque es una de las pocas que le quedaban a la comunidad autónoma. La plantearemos ante el Tribunal Supremo para poder alcanzar instrumentos que necesitamos disponer en el Servicio de Salud».

En cuanto a los casos detectados en personas vacunadas, explicó que “la vacunación completa lo que hace es impedir que se desarrolle la enfermedad, pero no que la puedas adquirir. Se está adquiriendo entre las personas jóvenes, que tienen contacto con las personas mayores de su familia. Pero estamos vigilantes y lo que debemos atender e impedir que se desarrolle». Asimismo, adelantó que, a partir del 20 de julio, las farmacias ofrecerán test de antígenos sin recetas. «La aplicación de esta norma será coordinada con los Colegios de Farmacéuticos y de cualquier positivo se informará de manera inmediata, al igual que lo hacen los laboratorios privados. Es un sistema de detección que funciona mejor cuando hay síntomas, pero cualquier positivo debe comunicarse, aislarse y hacer todo el trabajo de rastreo y esto será un trabajo adicional para el Sistema de Salud».

Por su parte, Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud española, intervino con la ponencia Economía de la salud vs salud de la economía, y también se mostró partidaria de aplicar el toque de queda, porque «de cara a la población no ayuda mucho esta decisión. Necesitamos tener comunicación clara con la población sobre qué debemos hacer como comunidad para protegernos. El recibir mensajes contradictorios de diferentes fuentes no ayuda».

La catedrática recordó que, en el mapa de Europa, hasta el 4 de julio, «España estaba en rojo, excepto dos comunidades, Galicia y Castilla La Mancha, mientras que toda Europa estaba en verde, excepto, en naranja, un par de sitios en Suecia e Irlanda». En su opinión «no se puede bajar la guardia», pues la tasa de incidencia en jóvenes de entre 20 y 29 años es 10 veces mayor, a la de las personas de 70 años. «Está claro cuál es el grupo de riesgo, ahora mismo», añadió, por lo que la solución es «vacunar lo más rápido posible a este grupo de población, sobre todo por la aparición de la variante Delta». A juicio de González, los habitantes de Canarias han sido «sensatos», teniendo en cuenta el uso de la mascarilla en la calle y el respeto del mantenimiento de la distancia interpersonal. «Por lo menos yo veo a la gente por la calle, los jóvenes, teniendo prudencia, con mascarillas y distancia».