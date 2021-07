El hombre acusado de agresión sexual a una menor de 15 años en La Laguna, a la que dejó embarazada tras forzarla durante un año y medio, reconoció que en algunas ocasiones le hizo tocamientos y penetró a la adolescente, pero que estas acciones fueron consentidas por la misma, en el marco de una supuesta relación de «cordialidad» que existía entre ambos. El individuo implicado era entonces la pareja sentimental de la madre de la víctima. Sin embargo, la joven, que hoy tiene 18 años, aseguró que tales acciones “nunca fueron consentidas” y que «me animó a culpar a un compañero de instituto» del embarazo.

El varón investigado por el citado delito inició la relación con la progenitora de la afectada en enero del 2014 y poco después empezaron a vivir juntos. Cuatro años después comenzó el calvario para la menor. En enero del 2018, Z.C.P decidió una noche entrar en la habitación de la hija mayor de su novia y realizarle tocamientos. Y apenas una semana después dio el paso a la agresión sexual con acceso carnal a la menor de edad.

A preguntas de la fiscal Carolina Barrio, el acusado admitió que «tuvimos relaciones» dos o tres veces por semana. Pero negó en varias ocasiones que hubiera «forzamiento». «No se resistía» dijo Z.C.P., a la vez que matizó que tampoco es cierto que la amenazara para que no dijera nada a su madre o a su hermana, así como que intentara generar «miedo o coacciones».

En aquel momento, el implicado tenía 19 años más que la perjudicada. En su declaración ante la representante del Ministerio Público confirmó que entonces supo que la víctima se quedó embarazada, pero que «hasta ahora» no se ha enterado que era el padre de la niña que nació fruto de la violación. Este último planteamiento lo argumentó en base a que «ella también tenía vida» y que, en un primer momento, la víctima aseguró que era de un compañero de instituto.

Otra de las ideas expuestas por Z.C.P. consistió en que los tocamientos y las relaciones sexuales completas no fueron tan seguidas como planteó la menor. Ante tres magistrados de la Sección VI, indicó que «se creó un vínculo», una relación de confianza, en la que llegaban a contarse «cosas». Según el acusado, que sigue en prisión provisional desde agosto del 2019, nunca amenazó a la adolescente para que no contara lo que sucedía a su madre, ya que no la iban a creer. También negó que, una vez que la afectada dio a luz a su hija, la advirtiera de que, si revelaba la verdad, haría todo lo posible para quitarle a su hija recién nacida. Y es que la madre de la víctima detectó que estaba embarazada en agosto del 2018. En aquel momento, la adolescente se limitó a decir que el padre era un compañero de instituto y a su progenitora y su hermana les fue imposible sacarle algún dato más. Su hermana sí le dijo a la madre que no entendía la situación, puesto que en el instituto siempre estaban juntas; sus trayectos eran entre el centro y su casa o al revés; nunca salía sola de fiesta y, cuando daba una vuelta, ellas también estaban juntas. La niña nació en diciembre del 2018 y en enero del 2019 empezaron otra vez los tocamientos, que eran diarios, y las relaciones con penetración, dos o tres veces por semana. No fue hasta agosto cuando la adolescente decidió confesar a la madre que el padre de su hija era Z.C.P.

El hombre reconoció los hechos a su pareja, le dijo que era «un mierda» y que lo matara, si quería. Después, trató de explicarse con la otra menor de la familia, pero esta le dijo que lo odiaba y que le daba «asco» por lo que había hecho.

La madre de la víctima afirmó en el juicio que el acusado se le quejaba de que sus hijas no eran muy cariñosas con él. Tras enterarse de la verdad, la progenitora empezó a comprender por qué la víctima de la agresión sexual dejó de comer en la cocina, de ver la televisión en el salón y de hacer vida normal con la familia. Y es que decidió recluirse en su habitación durante muchas horas al día.

Para dicha testigo, el investigado se quedó «muy tranquilo» cuando se enteró del embarazo. Nunca se percató de que, por las noches, Z.C.P. salía de la habitación de la pareja y se introducía en la de su hija. Solo a veces lo descubrió cuando volvía y siempre le dio excusas que le parecieron convincentes, como que había ido a la cocina o al baño. Sí veía que la perjudicada huía de los abrazos y los gestos cariñosos que en público le intentaba hacer su agresor. La víctima explicó que «no era mi padre, pero lo trataba como tal». «La primera vez entró en mi habitación, empezó a tocarme y, por mucho que le decía que no lo hiciera, seguía hasta que se cansaba», dijo. Una semana después empezó a sufrir las penetraciones vaginales. Le daba miedo que se pusiera más violento y por eso no ejerció más resistencia. Trataba de apretar las piernas, «pero él tenía más fuerza», aclaró. Y asumió que a ella nunca la iban a creer cuando contara su pesadilla.

El presunto agresor sexual nunca la animó a usar métodos anticonceptivos. Siempre se presentaba por sorpresa en la habitación, según relató la menor, y las visitas solían durar media hora. Ella empezó a sospechar que estaba embarazada “porque no me bajaba el periodo” y, cuando se lo contó al investigado, “me animó a que culpara a un compañero de instituto”. Una tarde de agosto del 2019, su madre se estaba bañando y presuntamente el acusado trató de volver a tener relaciones forzadas con ella, pero se rebeló. Entonces, su progenitora salió del baño, la vio alterada y entró en su habitación. La adolescente vio la oportunidad de relatar que su hija era de su padrastro. Nunca había tenido relaciones sexuales con otra persona antes de forzarla Z.C.P. Todavía hoy tanto la menor afectada como su hermana reciben tratamiento psicológico para intentar superar la situación. Hubo momentos en que la víctima sufría ataques de pánico y ansiedad, por ejemplo, cuando se subía en una guagua en la que había hombres. En el juicio reconoció que ha mejorado, pero no ha superado el daño moral generado durante más de un año y medio.