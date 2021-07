«Las tres o cuatro próximas semanas van a ser preocupantes en Gran Canaria, por el aumento de los casos, habrá hospitalizaciones de niños, pero vamos a enterrar la covid-19 en pocas semanas», afirmó Lluís Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quien ofreció ayer la conferencia La gestión de las decisiones en tiempos de pandemia, en la XXIX edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, donde se imparte el curso Impacto social y económico en Canarias de la covid-19. Según Serra, no se han respetado las medidas y «se ha abierto el grifo demasiado pronto», con lo que si se hubieran extremado las precauciones se hubiesen evitado las consecuencias a nivel económico de esta quinta ola.

En su intervención, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública insistió en la prevención y la vacunación, porque «el instrumento que tenemos es la vacuna y esto no se ha acabado. Estamos en vías de vacunar al 70% de la población y, en cualquier, caso es un tema temporal». En respuesta a preguntas sobre la posible necesidad de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, Serra afirmó que los vacunados tendrán una inmunidad de unos tres años, «aunque la inmunidad celular posiblemente dure varios años más, hasta llegar a los 7, 8 o 9 años».

«La escenografía de la pandemia ha cambiado y, en estos momentos, vivimos un pico importantísimo, en cuanto al número de casos, pero la parte más negativa de la pandemia son los ingresos hospitalarios y los fallecimientos, aunque no se están dando con esa intensidad, porque las vacunas funcionan y desde el momento en que tenemos protegida a la población más vulnerable, no tenemos esa presión dramática», manifestó Amós García Rojas, jefe de Epidemiología y Prevención del Gobierno de Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología, en su ponencia Combatir el virus más allá de la epidemiología. Durante su intervención expuso que «es cierto que los jóvenes no tienen un riesgo tan alto como los adultos, pero hemos tenido jóvenes que han ingresado en la UCI», por este motivo se muestra partidario de no eliminar el uso de las mascarillas, ya que «la pandemia no ha acabado y no podemos bajar la guardia».

«Desde el momento en el que sube la incidencia acumulada, los países recomienden que no vengan más visitantes y esta situación tiene un impacto en la economía. Es cierto que necesitamos una nueva mirada en la que introduzcamos otros factores importantes para analizar cómo se está comportando la pandemia, como son los ingresos hospitalarios o fallecimientos», aseguró García. El epidemiólogo manifestó que estamos en la última fase del proceso, «pero todavía queda mucho para llegar al final de la pandemia».

En su opinión, hay que seguir cumpliendo con las medidas recomendadas por Sanidad y avanzar en la vacunación. «Las nuevas variantes pueden tener un impacto que se traduce en más contagios y que, incluso, pueda afectar a las personas que solo estén vacunadas con una dosis ya que no están suficientemente protegidas», apuntó García Rojas. Quien apostó por incrementar el proceso de vacunación, respetar el uso de las mascarillas y la distancia física. «De esta manera evitaremos contagios, sea cual sea la variable de la covid-19». Sobre la tercera dosis de refuerzo expuso que «no hay evidencia científica que indique su necesidad, lo cual no quiere decir que a lo mejor sea necesaria, pero en estos momentos no se puede afirmar».