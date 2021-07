Decenas de jóvenes se aglomeraron este domingo por la mañana por fuera del pabellón Santiago Martín de La Laguna para vacunarse cuando no les tocaba. La culpa la tuvo una cadena de bulos difundida por Whatsapp desde primera hora de la mañana en una nueva jornada intensiva de vacunación organizada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El bulo más viralizado fue un audio en el que se informaba a los veinteañeros de que podían acudir al Santiago Martín a recibir el pinchazo aunque no tuvieran cita. Pero la información no era cierta ni correspondía con los anuncios oficiales de Sanidad. El Santiago Martín abrió este domingo principalmente para vacunar a las personas de entre 40 y 59 años que no tuvieran cita y no hubieran recibido aún la primera dosis.

Agentes de la Policía Nacional informaron a los jóvenes de que los datos que habían recibido eran erróneos, mientras algunos exigían explicaciones. Tuvo que intervenir la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Natacha Sujanani, para explicarles que la jornada solo estaba abierta para personas de entre 40 y 59 años, gracias a una partida de 8.400 dosis de Janssen, como se había informado en los días previos, así como para jóvenes con cita previa ya confirmada. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguraron que el malentendido se zanjó «sin problemas» y la campaña de vacunación prosiguió con normalidad.

Algunos jóvenes sí recibieron vacuna al haber también en el Santiago Martín dosis de otras marcas, aunque en menor número que las de Janssen. Un grupo había sido citado y otro, de entre los atraídos por el bulo, recibió la dosis hasta que se acabaron las existencias. El resto tuvo que marcharse sin la vacuna. Sanidad lamentó que se sigan difundiendo mensajes con información falsa que pueden entorpecer el complejo proceso de vacunación y recordó que hay que seguir las instrucciones oficiales para evitar situación como la ocurrido ayer en el pabellón de deportes de Los Majuelos.

Todo esto sucedió durante la jornada dominical, en la que Tenerife y Gran Canaria acogieron un nuevo día de vacunación masiva sin cita previa para inocular con el suero monodosis de Janssen a las personas de entre 40 y 59 años que aún no habían accedido a los compuestos contra el covid. En total fueron distribuidas 16.800 unidades de la profilaxis, 8.400 en cada isla, para potenciar la campaña y tener al 70% de la población diana inmunizada frente al virus el 31 de julio. En Tenerife, las 8.400 inyecciones esperaban para ser administradas en el Pabellón Santiago Martín. Todos estos espacios permanecieron abiertos desde las 09:00 hasta las 21:00 horas.

Fallecidos

El Archipiélago lamentó ayer dos nuevas muertes vinculadas al coronavirus, después de haber logrado encadenar cinco jornadas sin defunciones. Los fallecidos, una mujer de 80 años y un varón de 86, perdieron la vida en Tenerife y se encontraban aquejados de patologías previas. Ambos permanecían en régimen de ingreso hospitalario. Estos dos nuevos decesos elevan a 793 el cómputo de óbitos producidos en la comunidad autónoma por los efectos del SARS-CoV-2.

Asimismo, según notificó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la región agregó este domingo 407 contagios a su estadística. Teniendo en cuenta los datos disgregados por islas, Tenerife sumó 217 casos; Gran Canaria 138; Lanzarote cuatro; Fuerteventura 27; La Palma 16;y El Hierro cinco. La Gomera, en cambio, no anotó nuevas detecciones del patógeno.

Ahora mismo, en el Archipiélago hay 5.508 cuadros clínicos activos, 363 más que los constatados hasta el sábado. La mayoría se concentra en Tenerife, que cuenta con 3.572 personas afectadas por el microorganismo. Le sigue Gran Canaria, con 1.261; Fuerteventura, con 300; La Palma, con 99; Lanzarote, con 68; El Hierro, con 17; y La Gomera, con nueve. Desde el último balance, tan solo se han emitido 42 altas epidemiológicas en Canarias, si bien con estas ya son 58.888 las personas que han conseguido liberarse de la afección. Sin embargo, en los hospitales de las Islas hay 231 pacientes con covid ingresados en planta –seis más que el día anterior– y 37 en las unidades de cuidados intensivos, una cifra que se mantiene igual.

Hay que señalar que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 222,39 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la de los últimos siete es de 130,24 sobre el mismo número de personas. Solo en el transcurso de 24 horas, la primera incrementó 12,21 puntos y la segunda 4,55. Hasta el momento, los profesionales han realizado 1.675.617 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en la comunidad, de las que 5.469 fueron practicadas durante el pasado sábado.