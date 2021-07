La Fundación CajaCanarias despide hoy la tercera edición de su Foro Enciende las Redes con la celebración de su segunda y última jornada, que tendrá lugar, a partir de las 19:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Esta sesión de clausura podrá seguirse tanto de manera presencial, previa solicitud gratuita de inscripción, como a través del canal de Youtube de la Fundación CajaCanarias. Toda la información se encuentra disponible en www.cajacanarias.com.

La segunda mesa de debate del Foro Enciende las Redes de la Fundación CajaCanarias será moderada por el guionista y escritor José A. Pérez Ledo, creador del programa de divulgación científica Órbita Laika (RTVE) y de podcast tan exitosos como El gran apagón y Guerra 3. El creador bilbaíno, que repite presencia en el Foro Enciende las Redes por tercera ocasión consecutiva, coordinará el análisis acerca de cómo La inteligencia es la menos artificial de las facultades. Para ello, estará acompañado de la doctora en Ciencias de la Computación, Nerea Luis; y de Lorena Fernández, directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto. Ciencia y tecnología aplicadas al desenvolvimiento cotidiano de millones de nativos y no nativos digitales en un escenario que se renueva constantemente, sin repetir decorado, es el punto de arranque de esta jornada de clausura que abordará, entre otras cuestiones de actualidad, los sesgos en inteligencia artificial o la importancia de incorporar la perspectiva de género en este sector clave para el futuro.

Nerea Luis es doctora en Ciencias de la Computación, trabaja como Ingeniera en Inteligencia Artificial en Sngular donde lidera proyectos basados en Machine Learning y Computer Vision. Es cofundadora del evento tecnológico T3chFest y una apasionada de la divulgación, la inteligencia artificial y la robótica. Colaboró en el chatbot oficial del Gobierno sobre Covid-19 durante la pandemia. Además, fue designada Women Techmaker Scholar en 2016 por Google y, en 2018, la Fundación COTEC la seleccionó como experta en Tecnología, Talento y Género dentro de su red Los 100 de Cotec. En el año 2019, Nerea Luis fue galardonada por la Casa Real con la condecoración a la Orden del Mérito Civil y ha sido seleccionada también dentro del Top 100 mujeres líderes en España en la categoría revelación. En 2020 fue incluida en el ranking de Future Leaders elaborado por Llorente y Cuenca, y en los 21 changemakers de Forbes.

Por su parte, Lorena Fernández es ingeniera informática, máster en seguridad de la información. Actualmente es la directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto, así como miembro del grupo experto de la Comisión Europea H2020 Expert Group to update and expand Gendered Innovations/Innovation through Gender para analizar el impacto de no incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial. También forma parte del core group del proyecto H2020 Gearing Roles (Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES). En la actualidad colabora en el programa de radio Hoy por Hoy Bilbao de la Cadena SER con una sección sobre nuevas tecnologías. Además, es jurado del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga y mentora del proyecto Inspira STEAM, un proyecto que busca el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas. Ha creado junto a Pablo Garaizar e Iñigo Maestro el juego de mesa Nobel Run.

José A. Pérez Ledo (Bilbao, 1979) ha trabajado como guionista en numerosos programas de televisión y es el creador de diversos formatos de temática cultural, como es el caso de Órbita Laika (TVE) o Escépticos (EiTB). Es además uno de los responsables de la nueva ola de ficción sonora (el antiguo radioteatro), con éxitos como El Gran Apagón o Guerra 3, que suman varios millones de descargas. Es autor de las novelas Un lugar al que volver (Planeta, 2019) y Esto no es una historia de amor (Planeta, 2017). También colabora de forma habitual con varios medios de comunicación, como Cadena SER o eldiario.es. Entre los reconocimientos que ha logrado se encuentra el Premio del Congreso de Periodismo Digital de Huesca, por ser «una alternativa al periodismo convencional que aporta aire fresco a la profesión»; así como el Premio Bitácoras por su blog mimesacojea.com.