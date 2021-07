El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, ha afirmado este viernes que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias para contener el alza de contagios por coronavirus no serán suficientes aunque "algo servirán", ante la alta capacidad infecciosa de la variante delta.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que hasta ahora, la gente cumplía las normas "de forma light" y la sociedad se había adaptado a las cepas más tradicionales pero ahora, ante la intensidad de la variante delta, que terminará siendo hegemónica, hay que dar "más información" a los ciudadanos.

Ha comentado que la gente que no cumple con las medidas de restricción "seguirá sin cumplir" y en ese sentido, ha lamentado que los tribunales de justicia "no están ayudando" con sus últimas resoluciones, por lo que ha reclamado darles "formación" sanitaria a los magistrados. "Formarles pero no para influir", ha comentado.

"No se puede hacer mucho más", ha indicado, si bien es partidario de modificar protocolos y tener en cuenta nuevos indicadores para evaluar el impacto de la pandemia dado que con la cepa delta, por ejemplo, la Incidencia Acumulada a 14 días ha perdido peso.

Martín ha reconocido que pese al alza de contagios, los hospitales están "aguantando bien" pero la presión se ha trasladado a la Atención Primaria, de ahí que pida refuerzos de personal para las labores burocráticas ante la sobrecarga de pacientes.

En cambio, sí ha valorado que se haya reforzado el equipo de rastreadores con la petición de 26 militares.

Asimismo, ha pedido a los ayuntamientos que refuercen las sanciones por incumplimiento de las medidas, que los locales de hostelería colaboren con el registro de los clientes en los interiores y que se acelere lo máximo posible la campaña de vacunación.

"CASI COMO AL PRINCIPIO"

Martín ha comentado que con la aparición de la nueva cepa, "mucho más contagiosa pero no más peligrosa", se ha vuelto "casi como al principio" de la pandemia, y ha mostrado su preocupación porque Canarias "está muy abierta" al exterior por la llegada de turistas y migrantes.

En esa línea, ve "escandaloso" que el Gobierno central no organice directrices para hacer frente a la nueva cepa y, ante la falta de más cantidad de vacunas, parece que "haya optado" porque la gente "se inmunice por sí sola" contrayendo la Covid-19 si no cursa con síntomas graves.

Cara al futuro, ha apuntado que "se está haciendo muy poco" ante la futura 'avalancha' de patologías crónicas de las personas que hayan pasado la Covid-19 y alerta de que es "peligrosísimo" saturar la Atención Primaria porque puede acabar con bajas laborales de los sanitarios con patologías psiquiátricas. "¿A qué están esperando, que empecemos a caer todos?", se pregunta.